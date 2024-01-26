تركيا تبلغ بريطانيا بضرورة وقف إطلاق النار الكامل والفوري في غزة

قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ نظيره البريطاني ديفيد كاميرون خلال اجتماع في اسطنبول اليوم الجمعة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وذكر المصدر أن لقاء الوزيرين استمر 90 دقيقة تقريبا، وتلته محادثات بين وفدين من البلدين، وناقشا الحرب في غزة والعلاقات الثنائية وتصديق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ كاميرون بأن وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضروريان من أجل تحقيق السلام الدائم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز