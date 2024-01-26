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طالبات «مشروع البر» يحصدن 71 مركزاً متقدماً في الجوائز القرآنية

1/26/2024 5:20:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت جمعية دار البر تحقيق مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، فرع الإناث، التابع لها، 71 مركزاً متقدماً، في المسابقات المحلية المتخصصة في حفظ كتاب الله، على مستوى مراكز التحفيظ في الدولة خلال العام الماضي. وأشار الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجمعية، إلى مشاركة 526 طالبة من طالبات المشروع القرآني في المسابقات القرآنية في الدولة العام الماضي، بينهن 160 مواطنة. وأوضح أن مشروع البر يعمل ضمن آليات وخطط عمل، وتحت إشراف فرق عمل خاصة، لتطوير الطالبات وإعدادهن للفوز في المسابقات القرآنية، بواسطة طاقم عمل متخصص ومتميز في حقل تحفيظ الكتاب العظيم، ومُتمرس في المسابقات على مستوى الدولة. وتقدم مشروع البر بجزيل الشكر والتقدير لإدارة وأسرة جمعية دار البر، نظير دورها الفعال ودعمها النوعي والكبير، ورعايتها لمبادرات تحفيظ القرآن الكريم في الدولة، عبر دعمها المتواصل للمشروع القرآني. وبين الدكتور المهيري أن قائمة الجوائز، التي فاز بها مشروع البر، للإناث، في 2023، اشتملت على 3 مراكز أولى في جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ومركزين متقدمين في جائزة الشيخة هند للقرآن الكريم، و3 مراكز أولى في جائزة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، ومركز أول في مسابقة التلاوة الواضحة لسورة الفاتحة، ومركز ثالث في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، و 8 مراكز أولى في جائزة عجمان للقرآن الكريم، ومركز ثالث في مسابقة ((أجمل ترتيل)).

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