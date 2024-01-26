من يتفوق في «الكان».. تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

أنهى منتخب مصر الدور الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، ليضرب موعدًا في دور الـ 16 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وكان منتخب مصر فشل خلال الدور الأول في تحقيق أي فوز وتعادل في مبارياته الثلاث مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، بنتيجة واحدة هي 2/2، نفس الحال بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي جمع 3 نقاط من 3 تعادلات أيضًا.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق اللقب الإفريقي الثامن.

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024 في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر، على استاد لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية في جميع البطولات

ستكون المواجهة المقبلة بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، هي الثالثة عشرة في تاريخ مواجهات المنتخبين بجميع المسابقات، بما في ذلك المباريات الودية.

وتواجه المنتخبين 12 مرة من قبل، فاز منتخب مصر 8 مرات، وخسر مرة، وتعادل 3، وسجل 22 هدفًا، وسكنت شباكه 12 هدفًا.

ويعود تاريخ آخر لقاء بين مصر والكونغو الديمقراطية، في كأس أمم إفريقيا 2019، عندما حقق الفراعنة انتصارًا بنتيجة 0/2، أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

وعلى صعيد في بطولة كأس أمم إفريقيا، تقابل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية، 3 مرات، حقق الفراعنة الفوز مرتين، وخسروا مرة، وكان الفوز الوحيد لمنتخب الكونغو الديمقراطية على مصر، نسخة 1974، عندما كان يعرف منتخب الكونغو باسم زائير، حيث خسر الفراعنة 2/3، في الدور نصف النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز