أكثر من صدام عربي قوي ولقاء ناري للسعودية.. موعد مباريات دور الـ 16 بكأس آسيا 2023

تشهد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، تنافسًا كبيرًا بين المنتخبات التي تأهلت إلى هذا الدور.

وتلعب النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023 بدولة قطر، حيث بدأت منافساتها 12 يناير الجاري، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

وتأهل 16 منتخبًا إلى الأدوار الاقصائية، متمثلين في أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبين احتلت المركز الثالث.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس آسيا 2023

قطر، طاجيكستان، أستراليا، أوزباكستان، سوريا، إيران، الإمارات، فلسطين، العراق، اليابان، إندونيسيا، البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن، السعودية، تايلاند

وسيكون هناك أكثر من صدام عربي قوي في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023، الأول بين منتخبي قطر (ممثل البلد المستضيف) ومنتخب فلسطين، الذي يقدم أداء مميزاً خلال هذه النسخة، والثاني سيجمع بين منتخبي العراق والأردن اللذان قدما أداء طيباً خلال دور المجموعات، أما منتخب السعودية سيكون على موعد مع مباراة نارية ستجمعه بمنتخب كوريا الجنوبية.

مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 (بتوقيت الإمارات)

أستراليا × إندونيسيا

الأحد 28 يناير 2024

03:30 عصراً

طاجيكستان × الإمارات

الأحد 28 يناير 2024

08:00 مساءً

العراق × الأردن

الإثنين 29 يناير 2024

3:30 عصراً

قطر × فلسطين

الإثنين 29 يناير 2024

8:00 مساءً

أوزبكستان × تايلاند

الثلاثاء 30 يناير 2024

03:30 عصراً

السعودية × كوريا الجنوبية

الثلاثاء 30 يناير 2024

8:00 مساءً

البحرين × اليابان

الأربعاء 31 يناير 2024

03:30 عصراً

إيران × سوريا

الأربعاء 31 يناير 2024

8:00 مساءً

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