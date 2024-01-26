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بعد الخروج المبكر لتونس من «الكان».. علي معلول يعتزل اللعب دولياً

1/26/2024 5:20:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس، الاعتزال دوليًا بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مبكرًا، من دور المجموعات.

وودع منتخب تونس بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، عقب تعادله سلبياً مع منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات، للمسابقة المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وتذيل منتخب تونس، الذي توج باللقب عام 2004 على أرضه، ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ليودع المسابقة للمرة السابعة في تاريخه من دور المجموعات، والأولى منذ نسخة 2013 بجنوب إفريقيا.

وأعلن معلول اعتزاله اللعب دوليًا عبر إذاعة "ديوان" التونسية، التي تبث في مدينة صفاقس مسقط رأسه.

وشارك معلول مع منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2023 في لقاء واحد فقط أمام ناميبيا بالجولة الأولى، ثم تواجد على مقاعد البدلاء أمام كل من مالي وجنوب إفريقيا، وودعت تونس البطولة مبكرًا دون تحقيق أي فوز.

ويلعب معلول مع منتخب تونس منذ عام 2013 وشارك في 90 لقاء بجميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 11 هدفًا خلال مسيرته الدولية، ولم يحقق معلول أي بطولات مع منتخب تونس خلال مسيرته، واكتفى بوصيف كأس العرب النسخة الماضية في قطر.

ويعتبر علي معلول، ثامن أكثر لاعب مشاركة مع منتخب تونس في جميع البطولات عبر التاريخ بـ 90 لقاء.

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