عاد معتذرًا.. عمر السومة يعلن تراجعه عن قرار الاعتزال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المهاجم السوري عمر السومة، تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي مع منتخب بلاده، ليعود مرة أخرى ويشارك مع النشامى في حال تم استدعائه.
وكان السومة أعلن قبل أيام من انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً، اعتزاله الدولي، بعد استبعاده من قائمة سوريا التي توجهت لخوض لقاءات البطولة في قطر.
وفي تصريحات إعلامية، أكد النجم السوري تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي واعتذاره عن تصريحاته السابقة، حيث قال: "أعتذر عما بدر مني بعد معرفتي بقرار استبعادي من قائمة المنتخب السوري قبل كأس آسيا، وأود أن أقدم اعتذاري للاتحاد الرياضي في سوريا، وأضع نفسي تحت تصرف المنتخب الوطني".
الجدير بالذكر، أن السومة كان قد انضم لطاقم تحليل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في الأيام القليلة الماضية، من أجل تحليل مباريات منتخب سوريا في بطولة كأس آسيا 2023.
وكان منتخب نسور قاسيون حسم تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.
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