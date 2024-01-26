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عاد معتذرًا.. عمر السومة يعلن تراجعه عن قرار الاعتزال

1/26/2024 5:20:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المهاجم السوري عمر السومة، تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي مع منتخب بلاده، ليعود مرة أخرى ويشارك مع النشامى في حال تم استدعائه.

وكان السومة أعلن قبل أيام من انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً، اعتزاله الدولي، بعد استبعاده من قائمة سوريا التي توجهت لخوض لقاءات البطولة في قطر.

وفي تصريحات إعلامية، أكد النجم السوري تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي واعتذاره عن تصريحاته السابقة، حيث قال: "أعتذر عما بدر مني بعد معرفتي بقرار استبعادي من قائمة المنتخب السوري قبل كأس آسيا، وأود أن أقدم اعتذاري للاتحاد الرياضي في سوريا، وأضع نفسي تحت تصرف المنتخب الوطني".

الجدير بالذكر، أن السومة كان قد انضم لطاقم تحليل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في الأيام القليلة الماضية، من أجل تحليل مباريات منتخب سوريا في بطولة كأس آسيا 2023.

وكان منتخب نسور قاسيون حسم تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

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