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أكثر من 26 ألف قتيل في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

1/26/2024 5:20:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 26083 فلسطينيا قتلوا وأصيب 64487 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر .

وأضافت الوزارة أن نحو 183 فلسطينيا لاقوا حتفهم وأصيب 377 آخرون في القصف الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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