أكثر من 26 ألف قتيل في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 26083 فلسطينيا قتلوا وأصيب 64487 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر .
وأضافت الوزارة أن نحو 183 فلسطينيا لاقوا حتفهم وأصيب 377 آخرون في القصف الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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