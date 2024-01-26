أبوظبي تُصنَّف المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام الـثامن على التوالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصلت أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً للنصف الأول من عام 2024 على مستوى العالم، بحسب مؤشر أمن المدن الصادر من موقع "نومبيو".
أبوظبي حافظت على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017، وتصدَّرت قائمة عام 2024 التي ضمَّت 329 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوّار.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26012024000110011019ID1107772338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.