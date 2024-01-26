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أبوظبي تُصنَّف المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام الـثامن على التوالي

1/26/2024 5:20:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حصلت أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً للنصف الأول من عام 2024 على مستوى العالم، بحسب مؤشر أمن المدن الصادر من موقع "نومبيو".

أبوظبي حافظت على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017، وتصدَّرت قائمة عام 2024 التي ضمَّت 329 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوّار.

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