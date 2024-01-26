شرطة دبي تحصد جائزة أفضل مشروع أمني لهذا العام الشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، جائزة معرض ومؤتمر "إنترسك 2024" للأمن والسلامة بدبي، وذلك عن فئة "أفضل مشروع أمني لهذا العام – الشرق الأوسط وأفريقيا"، نظير "مشروع الألعاب الرقمية".
وأكد العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، أن الحصول على الجائزة، يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً لشرطة دبي، ويأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطبيق أحدث الابتكارات والأفكار الهادفة إلى تأهيل المورد البشري وتوعية وإسعاد أفراد المجتمع.
وتسلم النقيب عبدالرحمن بن فهد، من مركز التكنولوجيا الافتراضية، الجائزة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز إنترسك، والذي أقيم مؤخراً في فندق بلازو فيرساتشي دبي، حيث كرمت اللجنة المنظمة للجائزة الإنجازات المتميزة في مجال الحرائق والسلامة والأمن، وضمت لجنة تحكيم الجوائز نخبة من أبرز القادة المتخصصين في هذه القطاعات من جميع أنحاء العالم.
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