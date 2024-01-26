شرطة دبي تحصد جائزة أفضل مشروع أمني لهذا العام الشرق الأوسط وأفريقيا

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، جائزة معرض ومؤتمر "إنترسك 2024" للأمن والسلامة بدبي، وذلك عن فئة "أفضل مشروع أمني لهذا العام – الشرق الأوسط وأفريقيا"، نظير "مشروع الألعاب الرقمية".

وأكد العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، أن الحصول على الجائزة، يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً لشرطة دبي، ويأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطبيق أحدث الابتكارات والأفكار الهادفة إلى تأهيل المورد البشري وتوعية وإسعاد أفراد المجتمع.

وتسلم النقيب عبدالرحمن بن فهد، من مركز التكنولوجيا الافتراضية، الجائزة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز إنترسك، والذي أقيم مؤخراً في فندق بلازو فيرساتشي دبي، حيث كرمت اللجنة المنظمة للجائزة الإنجازات المتميزة في مجال الحرائق والسلامة والأمن، وضمت لجنة تحكيم الجوائز نخبة من أبرز القادة المتخصصين في هذه القطاعات من جميع أنحاء العالم.

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