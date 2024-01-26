«طرق دبي» تمدد فترة التسجيل للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها 13

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تمديد فترة التسجيل وتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الثالثة عشر حتى الـ 15 من مارس 2024، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، من داخل الدولة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتسجيل والمشاركة في فئات الجائزة.

ويأتي تمديد فترة التسجيل وتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الثالثة عشر حرصا على إعطاء المهلة الزمنية الكافية للراغبين بالمشاركة في الجائزة، فضلاً عن توسيع نطاق المشاركة في كل من: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد مساعي الهيئة في دعم رؤية إمارة دبي في استشراف مستقبل النقل المستدام، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواكبة أحدث التقنيات والابتكارات الصديقة للبيئة.

وسيستمر تلقي طلبات المشاركة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في مجتمع الأعمال بالإضافة إلى المدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة، حيث سيكون آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في الجائزة بجميع فئاتها هو الـ 15 مارس المقبل. وستتولى اللجنة التحكيمية للجائزة إجراء عملية التقييم المطلوب للمشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة بجميع فئاتها في الربع الثاني من العام 2024.

وتدعو الهيئة جميع الراغبين في المشاركة والتسجيل في الجائزة بجميع فئاتها، إلى دخول الموقع الإلكتروني للجائزة()، وكذلك التواصل عبر البريد الالكتروني: ...، أو التواصل على الرقم التالي: 8009090.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات أعادت هيكلة فئات الجائزة وجوائزها في الدورة الثالثة عشر، هي كالآتي:

1.

فئة المبادرات: وتندرج تحت هذه الفئة خمس جوائز، هي: جائزة النقل المستدام المتميز، وجائزة المبادرات في إدارة التنقل، وجائزة المبادرات في سلامة التنقل، وجائزة المبادرات في الحفاظ على البيئة، وجائزة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، وبالإمكان المشاركة في تلك الفئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2.

فئة البحث والتطوير، وتنرد تحت هذه الفئة جائزتنا، هما: جائزة أفضل بحث/ مشروع طلابي، وجائزة أفضل بحث/مشروع أكاديمي. وبالإمكان المشاركة في هذه الفئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

3.

فئة التكريم الخاص، ويندرج تحت هذه الفئة 3 جوائز، هي: جائزة أفضل استشاري مع الهيئة في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل مقاول مع الهيئة في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل شريك مع الهيئة في مجال الاستدامة، وتقتصر المشاركة في هذه الفئة على المشاركين من داخل دولة الامارات.

وتعد جائزة دبي للنقل المستدام تطبيقا عمليا لاستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الساعية إلى تعزيز العمل برؤيتها المتمثلة بـ الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، بما يتلاءم والتطور الحاصل في إمارة دبي في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.





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