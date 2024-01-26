وفاة 8 أشخاص وإصابة 339 آخرين في حوادث الدهس خلال العام الماضي



قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إمارة دبي شهدت خلال العام الماضي 2023، وقوع 320 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة 8 أشخاص وإصابة 339 منهم، بواقع 33 إصابة بليغة، و155 متوسطة، و151 بسيطة. فيما تم ضبط 43 ألفاً و817 شخصاً قاموا بعبور الطريق من غير المكان المخصص لعبورهم.



وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور حرص شرطة دبي على أن تكون طرق الإمارة الأكثر أمنا وسلامة وحفظاً للأرواح والممتلكات، لافتاً إلى قيام بعض المشاة بارتكاب الممارسات الخاطئة تتمثل في نوم بعض الأشخاص تحت عجلات الشاحنات أثناء توقفها لأخذ قسطٍ من الراحة، أو قيام بعض الأشخاص بتسلق الحاجز الإسمنتي الفاصل بين الشارع أو العبور عبر فتحات الحاجز الشبكي على الرغم من وجود معابر للمشاة وجسور قريبة منهم. موضحاً أنه رغم قيام شرطة دبي بإطلاق العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية، إلا أن هناك أشخاصاً لا يعيرون اهتماما لمسألة العبور الآمن معرضين بذلك أنفسهم والآخرين للخطر، مشيراً إلى أنه تم نشر دوريات عسكرية ومدنية لرصد تلك السلوكيات الخاطئة.



وأشار إلى أن إحصاءات العام الماضي كشفت عن تحرير 43 ألفاً و817 مخالفة عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة للعبور، منوهاً إلى تصدر شهر سبتمبر لمجموع المخالفات بمعدل 4591 مخالفة، تلاه شهر مايو بمعدل 4252 مخالفة، ثم شهر أكتوبر بمعدل 4239 مخالفة، واحتل شهر أغسطس في المرتبة الرابعة بمعدل 4169 مخالفة، ثم شهر نوفمبر 4045 مخالفة، ثم شهر يناير 3636 مخالفة، ثم شهر مارس 3564 مخالفة، ثم شهر يوليو 3494 مخالفة، ثم شهر فبراير 3251 مخالفة، ثم شهر ديسمبر 2979 مخالفة، ثم شهر يونيو 2914 مخالفة، واحتل شهر إبريل في المرتبة الأخيرة بمعدل 2683 مخالفة.



وأكد أن حملات ضبط المخالفين الذين يعبرون من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة ستشهد تكثيفاً بهدف تقليل نسبة الحوادث والوفيات، مؤكداً حرص مرور دبي على تكثيف الجهود للحد من ظاهرة العبور العشوائي لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن القانون يمنع المشاة من العبور على الطرق السريعة أو الطرق التي تزيد سرعتها عن 80 كم في الساعة، أما في الطرق الداخلية فضرورة العبور من الأماكن المخصصة لذلك أمر مطلوب وإلزامي على جميع المشاة أو استخدام الجسور والأنفاق المخصصة للمشاة إن وجدت، وليس العبور العشوائي. مشيراً إلى أن القانون يمنع عبور المشاة، حيث يتم توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين يخالفون نص هذه المادة غرامة قدرها (400) درهم.





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