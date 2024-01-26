طيران الإمارات تكثف عملياتها في أستراليا



أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، أنها ستكثف عملياتها في أستراليا من خلال خدمة رحلتها اليومية الثانية بين دبي وبريسبن "ئي كيه 430/ 431" بطائرة A380 اعتباراً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وكذلك استئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية بين دبي وبيرث بطائرة بوينج 777-300ER وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر

2024.

واعتباراً من 1 أكتوبر، ستغادر رحلة طيران الإمارات الثانية "ئي كيه 430" بطائرة A380 دبي في الساعة 2:30 صباحاً لتصل إلى بريسبين في الساعة 11:20 ليلاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 431" فتقلع من بريسبن في الساعة 1:55 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 10:55 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبريسبن).

وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات الثانية إلى بيرث بطائرة بوينج 777-300ER. واعتباراً من 1 ديسمبر، ستغادر الرحلة "ئي كيه 424" دبي في الساعة 9:15 صباحاً وتصل إلى بيرث في الساعة 12:05 بعد منتصف الليل. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 425" بيرث في الساعة 6:00 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 1:10 ظهراً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبيرث).

وقال باري براون، نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في أستراليا: "يسعدنا أن نقدم مزيداً من الخيارات والفرص للأستراليين المسافرين من بريسبن وبيرث من خلال تكثيف عملياتنا، وذلك التزاماً منا بتعزيز الاتصال العالمي ببواباتنا الأسترالية ودعم فرص النمو. وهذا دليل على أهمية الوجهتين للسياحة والتجارة، والتزام طيران الإمارات بضمان جداول زمنية واتصالات مريحة من وإلى دبي. وسواء تعلق الأمر برحلات الربط السلسة بعد الظهر من دبي إلى مجموعة كبيرة من الوجهات الأوروبية في رحلة بيرث الثانية، أو تجربة كاملة لطائرة A380 من وإلى بريسبن إلى نحو 50 مدينة تخدمها طائرتنا الرئيسية، فإننا نوفر إمكانية الوصول إلى فرص متنوعة للأعمال والترفيه والثقافة وغيرها".

وقال الرئيس التنفيذي لمطار بريسبن، جيرت جان دي غراف: "سوف تتيح الرحلة الثانية بطائرة A380 لنحو 100 ألف راكب إضافي سنوياً السفر بين كوينزلاند وأوروبا، ذلك أن طيران الإمارات هي الناقل الأول للمسافرين بين بريسبن وأوروبا. والأهم من ذلك، أن طيران الإمارات تتميز عن غيرها باعتبارها الناقلة الرائدة في عملياتها فوق خليج موريتون، ما يقلل من تأثيرات الضوضاء على المجتمع المحلي. لقد مر أكثر من ثلثي رحلات طيران الإمارات الليلية فوق الخليج خلال المدة من يوليو إلى ديسمبر 2023. ونهنئ طيران الإمارات على هذا الأداء ونتطلع إلى استمرار التعاون المشترك".

ورحب القائم بأعمال وزير السياحة في حكومة أستراليا الغربية جون كاري بإعلان طيران الإمارات استئناف تشغيل رحلتها الثانية إلى بيرث. وقال : "يمثل الإعلان خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في إعادة بناء حركة الطيران في غرب أستراليا ويعزز سمعة بيرث العالمية باعتبارها البوابة الغربية لأستراليا. ويُعدّ تأمين خدمات طيران مباشرة إضافية في غاية الأهمية لجذب مزيد من المسافرين إلى ولايتنا، وضخ إنفاق الزوار في اقتصادنا، وخلق فرص عمل في صناعتي السياحة والضيافة. نحن فخورون حقًا بإعادة أو تشغيل رحلات جديدة من دون توقف إلى 19 مدينة عالمية منذ إعادة فتح الحدود، وهذا مجرد تصويت آخر على الثقة بغرب أستراليا كوجهة سياحية".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار بيرث سكوت وودوارد: "إعلان طيران الإمارات، الشريك المهم لمنطقة غرب أستراليا، عن إعادة خدمتها اليومية الثانية نبأ رائع، إذ أن هذه الخدمة اليومية ستوفر 250 ألف مقعد سنوياً على هذا الخط الشهير، وتقدم مزيداً من الخيارات لسفر رجال الأعمال والسياح. كما أن زيادة القدرة الاستيعابية ستؤدي إلى قدوم مزيد من الزوار الدوليين إلى غرب أستراليا. وتظهر عودة الخدمة اليومية الثانية الثقة والالتزام اللذين تتمتع بهما طيران الإمارات في سوق غرب أستراليا، وسنعمل مع الناقلة لضمان أن تلقى الخدمة الثانية إقبالاً كبيراً أسوةً بالرحلة اليومية الحالية".

وسوف ترفع طيران الإمارات، من خلال خدمة رحلتها اليومية الثانية إلى بريسبن بطائرة A380 واستئناف الرحلة اليومية الثانية إلى بيرث، طاقتها الأسبوعية إلى أستراليا بمقدار 6900 مقعد إضافي، ما يخدم الطلب المتزايد على السفر الدولي عبر دبي وخارجها إلى شبكة الناقلة العالمية، التي تغطي أكثر من 140 وجهة، بالإضافة إلى تسهيل اتصال جوي مناسب لشحن الصادرات والواردات، ودعم الشركات الأسترالية والصناعات المتخصصة.

يذكر أن طيران الإمارات تخدم أستراليا حالياً بـ63 رحلة أسبوعياً، إلى بريسبن وبيرث وسيدني وملبورن، بطائرات A380 وبوينج 777، وتنقل 56 ألف مسافر في الأسبوع من وإلى هذه المدن الرئيسية الأربع. وأعلنت الناقلة مؤخراً عن مضاعفة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى ملبورن اعتباراً من 1 فبراير (شباط) المقبل. كما تعمل رحلتا طيران الإمارات اليوميتان إلى سيدني بطائرات A380 بتوزيع الدرجات الأربع أيضاً.

ويحظى عملاء طيران الإمارات المسافرون من وإلى أستراليا بأفضل تجربة في الأجواء، بما في ذلك قوائم الطعام متعددة الأطباق المستوحاة إقليمياً والتي طورها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، وتكملها تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يستمتع العملاء بأكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.





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