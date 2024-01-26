السياحة في أسبوع.. المؤتمرات والمعارض تضع الإمارات على مشارف موسم استثنائي



تشهد دولة الإمارات زخما استثنائيا في المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تسهم في تعزيز الأداء الإيجابي المتصاعد للقطاع السياحي وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه.

وبرزت خلال الأسبوع الجاري مجموعة من المعطيات والأرقام تشير إلى ازدهار سياحة الأعمال في الإمارات، وتأثيرها الكبير في رفع أعداد الزوار القادمين إلى الدولة وتصاعد عدد الرحلات الجوية منها وإليها، وزيادة معدلات إشغال الفنادق، إلى جانب دورها المؤثر في حركة التسوق.

معارض ومؤتمرات



استضافت العاصمة أبوظبي فعاليات معرضي ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 214 من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، تمثل أكثر من 35 دولة.

بدوره سجل معرض "عالم القهوة 2024"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالًا واسعًا من الزوّار والمهتمّين بصناعة القهوة ومنتجاتها، حيث اجتذب الحدث خلال أيامه الثلاثة أكثر من 13 ألف زائر متخصص، بنمو بلغت نسبته 30% عن العام الماضي.

وشكل المعرض منصّة رائدة جمعت المزارعين والتجّار والمصنّعين والموزّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والمحامص والفنادق ومحبي ومتذوّقي القهوة والباريستا من 51 دولة، وشهد مشاركةً أكثر من 1650 شركة وعلامة تجارية متخصصة في صناعة القهوة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وفي الشارقة، اختتم معرض "إيكرس" فعالياته محققا صفقات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت ملياراً و400 مليون درهم، وسط إقبال جماهيري كثيف من قبل المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج الإمارات والمؤسسات العقارية الخاصة والعامة.



الحصة الأكبر

توقعت شركة "ويجو"، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت أن تواصل سياحة الأعمال في الإمارات زخمها القوي خلال العام الجاري، بما يرسخ المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة كأحد أبرز وأكبر الأسواق التي تقود انتعاش سفر الأعمال بالشرق الأوسط.

وأفادت الشركة بأن سياحة الأعمال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر حالياً من سوق منطقة الشرق الأوسط، التي تعد واحدة من أسرع مناطق العالم نموا في هذا المجال.

ووفقاً لتوقعات مجلس السفر والسياحة العالمي، نما حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح الدوليين والمحليين في دولة الإمارات بنسبة 6.5% خلال العام الماضي، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم مقارنة مع 31.6 مليار درهم عام 2022.



349 استضافة

فازت دبي بـ 349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال خلال العام 2023، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعام 2022؛ لتسجل بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، وتلك نتيجة للجهود المستمرة لـ "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي.

وعلى الرغم من أن بعض هذه الفعاليات تم عقدها في العام الماضي، فإن العديد من الفعاليات التي تم الفوز بها سوف تقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029.

"نُحب سماءنا"

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، نُسخة جديدة من حملة "نُحب سماءنا"، وهي الحملة الوطنية التوعوية الأكبر لقطاع الطيران المدني الإماراتي، التي تمتد على مدار 12 شهراً.

وتحمل هذه النسخة من الحملة شعار "اكتشف جوهر الطيران"، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول مختلف جوانب قطاع الطيران المدني، ومنها الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالأمن والسلامة داخل المطارات وعلى متن الطائرات، إضافة إلى التركيز على الفرص الوظيفية المتاحة في مجال الطيران.

جزيرة ياس

سجلت جزيرة ياس في أبوظبي مستويات أداء مميزة خلال عام 2023 تعد الأعلى في تاريخها من حيث عدد الزوّار ونسب إشغال الفنادق، حيث ارتفعت نسبة الزيارات للجزيرة بنسبة 88% مقارنة بعام 2022، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 80% في المتوسط،

في حين شهد فصل الصيف زيادة زيارات المدن الترفيهية بنسبة 85%، تزامنا مع وصول متوسط الإشغال الفندقي إلى 90%.

وفي هذا السياق أكد بيتر فان دير تشانس المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (إيابا) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن إنفاق الزوّار في المدن والمرافق الترفيهية بالإمارات، بلغ أكثر من 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) خلال عام 2022 وحده، في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق نمواً ملموساً خلال العام الماضي، وفقا لإحصاءات أولية.



الناقلات الوطنية

تعتزم مجموعة "ويز إير" العالمية زيادة أسطولها عالمياً بواقع 35 طائرة خلال العام الجاري لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي لا سيما الطيران منخفض التكلفة.

وأفاد جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن الكثير من الطائرات الجديدة ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، إذ ستتسلم الشركة خلال السنوات الست المقبلة أكثر من 300 طائرة جديدة ليتجاوز عدد طائراتها 500 في 2030.

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ن جانبها أعلنت العربية للطيران عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى العاصمة اليونانية أثينا ابتداءً من 28 يونيو 2024 مما يؤكد التزام الشركة بتعزيز خيارات السفر الجوي معقول التكلفة حول العالم.

وستنطلق الخدمة الجديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر جوي مباشرة بين المدينتين العريقتين.

بدورها أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلة أسبوعية خامسة على خط دبي - ريو دي جانيرو- بوينس آيرس، وذلك اعتباراً من 7 ديسمبر 2024.

سياحة الطعام

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في التقرير الثاني لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي الذي أطلقته مؤخراً، على مكانة الإمارة المتنامية كوجهة عالمية رائدة في سياحة الطعام، مشيرة إلى زيادة الأشخاص الذين يرتادون المطاعم في دبي بنسبة 61%، فضلاً عن زيادة نسبة رضا الزوار الدوليين عن مستوى الخدمة مقابل المال الذي توفره المطاعم التي ارتفعت من 54% في عام 2022 إلى 66% في عام 2023.

مهرجانات

حافظت المهرجانات التراثية والثقافية على زخمها خلال الأسبوع الجاري الذي شهد اختتام فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة، التي استمرت 40 يوماً بمشاركة فنانين من دول العالم المختلفة، فيما تتواصل في أبوظبي فعاليات مهرجان الشيخ زايد، ومهرجان الحصن، اللذين يستقطبان أعدادا كبيرة من الزوار وينقلانهم في رحلة شيقة عبر الزمن لاستكشاف إرث الآباء والأجداد.

بدوره ينظم مهرجان الظفرة، مسابقات تراثية متنوعة في ميدان الفعاليات المصاحبة، وميدان سباق الهجن وسوق الظفرة التراثي، إلى جانب مزاينة الإبل والعديد من الفعاليات الشيقة للزوار وضيوف مدينة زايد في منطقة الظفرة.

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