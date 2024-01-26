مجموعة الإمارات تحطم رقماً قياسياً عالمياً في صحراء دبي

تدفّق مئات من موظفي مجموعة الإمارات إلى صحراء دبي هذا الأسبوع ليسجلوا بنجاح رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات في حصة يوغا. وشهد الحدث، الذي نُظّم مع مطلع العام الجديد بمبادرة صحية فريدة، مشاركة موظفين من 144 جنسية في التحدي عند غروب الشمس.

وأظهرت المبادرة التنوع الغني ضمن مجموعة الإمارات، التي تضم قوة عاملة تزيد على 110 آلاف موظف. وبالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة بشكل عام، شارك ممثّلون عن دول بعيدة في هذا الحدث، مثل تشيلي وبيرو والمكسيك وسانت كيتس ونيفيس وهندوراس ومنغوليا وتونغا وجزر الباهاما.

وأقيم الحدث في مخيم الليسيلي الواسع، الذي تديره شركة "المغامرات العربية"، إحدى العلامة التجارية لمجموعة الإمارات، وشهد محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي في الصحراء لأول مرة، ما وفر فرصة فريدة للمشاركين.

وكان الرقم القياسي السابق قد تحقق عام 2023 في مدينة نيويورك في حديقة مقر الأمم المتحدة بمشاركين من 135 جنسية مختلفة.

وقال أوليفيه غرومان، نائب رئيس أول الموارد البشرية في مجموعة الإمارات: "نحتفل اليوم بالتنوع الذي يميّز مجموعة الإمارات، ذلك أن دبي وجهة مرغوبة وشهيرة عالمياً بجاذبيتها كمكان للعيش والعمل والاستثمار، ونحن فخورون بتمثيل شركة وطنية متعددة الجنسيات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وأضاف: "في هذا الحدث الذي حطم الرقم القياسي، مثّل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون فيها من مختلف البلدان والأدوار داخل مجموعة الإمارات، بما في ذلك طاقم طيران الإمارات، وموظفو دناتا لعمليات المطار، ومرشدو رحلات السفاري في المغامرات العربية، وخبراء دناتا للسفريات، وغيرهم. وأكد الحدث، الذي جاء في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ثقافة الصحة داخل مؤسستنا، التزامنا برفاه جميع العاملين في مجموعة الإمارات. وسوف يليه مزيد من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية والصحة والرفاهية العامة في عام 2024".

وقدّم حصة اليوغا، التي حطمت الرقم القياسي، موظفون من مجموعة الإمارات الذين تدربوا أيضاً كممارسين لهذه الرياضة الروحية. كما عقد أحد كبار المستشارين بوحدة علم النفس في المجموعة ومدرس معتمد للصحة العقلية جلسة لتشجيع الحفاظ على الصحة العقلية في العام الجديد. واعتلى أحد أعضاء فريق مجموعة دناتا للسفريات منصة منسق الأغاني في الحفل لتقديم موسيقى هادئة، إلى جانب زميل آخر عزف على الإيقاع مقطوعات غالباً ما ترتبط بالتأمل والشفاء.

وتم تصنيع سجادات اليوغا المستدامة للمشاركين من الفلين القابل للتحلل، في حين زُوّد الجميع بقوارير مياه قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك انطلاقاً من التزام مجموعة الإمارات بتنظيم حدث خالٍ من النفايات.

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