العال الإسرائيلية تعلق الرحلات إلى جنوب أفريقيا في أعقاب قضية محكمة العدل

قالت شركة الطيران الإسرائيلية ‭)‬العال‭(‬ اليوم الجمعة إنها ستعلق مسار الرحلات إلى جوهانسبرج في نهاية مارس، وعزت ذلك إلى الوضع الأمني ​​الحالي والانخفاض الحاد في الطلب بعد اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في دعوى بمحكمة العدل الدولية.

وأضافت الشركة الإسرائيلية، التي تسير ما يصل إلى رحلتين أسبوعيا بدون توقف إلى جوهانسبرج، إنها ستغير الطائرات عريضة البدن التي تستخدمها في ذلك المسار للتوسع بالوجهات الحالية بينما تبحث عن مسارات جديدة.

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