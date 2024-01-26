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تم نقله في طائرة خاصة.. إصابة حكيم زياش تثير مخاوف منتخب المغرب

1/26/2024 5:20:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خضع حكيم زياش نجم منتخب المغرب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المغرب وزامبيا ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك زياش مع منتخب المغرب ضد زامبيا في الشوط الأول وسجل هدفًا، قبل أن يعوضه لاعب باير ليفركوزن أمين عدلي، بعدما فضل وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس، سحب زياش نتيجة شعوره ببعض الآلام.

وظهر حكيم زياش يضع الثلج على كاحله الأيسر أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، لتسكين آلامه.

ويسعى الطاقم الطبي لمنتخب المغرب لتجهيز لاعب غلطة سراي التركي للمواجهة المقبلة في دور الـ 16 أمام منتخب جنوب إفريقيا، بعدما تم نقله عبر طائرة خاصة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتلقي العلاج، قبل حسم أمر مشاركته في المباراة المقبلة.

ويتخوف وليد الركراكي من تجدد الإصابة التي عانى منها زياش طويلاً في قدمه اليسرى، ما يعني غيابه عن الملاعب لفترة لن تكون قصيرة.

وينتظر الطاقم الطبي لمنتخب المغرب نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها زياش، قبل الإعلان عن مدى جاهزيته لمواجهة جنوب إفريقيا الحاسمة.

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