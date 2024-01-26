قناة مفتوحة مجانًا تنقل مباراة مصر ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023

أعلنت قناة عربية مفتوحة نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في دولة كوت ديفوار.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ 16 وصيفًا عن مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد تعادله في الجولة الثالثة مع الرأس الأخضر متصدر نفس المجموعة بنتيجة 2/2، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية عن المجموعة السادسة في الوصافة كذلك، بعدما جمع في 3 نقاط من 3 تعادلات أيضاً، ليرافق منتخب المغرب المتصدر عن نفس المجموعة، إلى الدور التالي.

ومما لا شك فيه، أن مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية ستحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية بصفة خاصة، والجماهير العربية بصفة عامة، وسيتم نقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر القناة الجزائرية المفتوحة، حيث ستبث القناة المذكورة مباريات المنتخبات العربية المتبقية حتى نهاية البطولة.

وكانت القناة الجزائرية، أعلنت إذاعة 17 مباراة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وبحسب بيان رسمي، فإن القناة المذكورة ستنقل مباراتين في دور الـ 16، ومباراتين في دور الثمانية، ومباراتين في نصف النهائي، ولقاء تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

وتقام مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، الأحد 28 يناير الجاري، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز