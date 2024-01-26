«جمارك دبي»: التمكين الرقمي يسرّع نمو المعاملات

توجت فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع بتنظيم منتدى اليوم العالمي للجمارك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من المسؤولين والموظفين الجمركين، حيث ألقى أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كلمة في المنتدى، تقدم فيها بالشكر للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على مشاركتها في المنتدى، وكذلك شكر وتقدير لمنظمة الجمارك العالمية على مشاركة الأمين العام للمنظمة بكلمة مُسجلة خص فيها جمارك الإمارات، وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح

على أهمية الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي في 26 يناير، وأضاف بأن تنظيم المنتدى يأتي ضمن فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع الذي ننظمه بهذه المناسبة تحت شعار "التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة" للتعريف بدور العمل الجمركي وأهمية التمكين الرقمي والشراكات في تعزيز قدراته.

وقال: "تُعد دولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي تحقق تطور كبير في العمل الجمركي لدعم النمو المتصاعد في التجارة الخارجية، موضحاً أن وتيرة التطور في العمل الجمركي تتسارع في ظل التحولات التي يشهدها العالم بفعل ثورة الاتصال الرقمي، مشيراً إلى أن جمارك دبي تضع التمكين الرقمي في مقدمة أولوياتها فهو أحد المبادئ الأساسية لخطتها الاستراتيجية 2021 – 2026، كما أن لدى الدائرة سجل حافل بالإنجازات الرائدة التي حققتها في هذا المجال، من أبرزها تطوير نظام "مرسال 2" للعمليات الجمركية الذي يُمكنهُ انجاز 98 % من المعاملات الجمركية خلال دقيقتين، واستطاعت الدائرة بفعل هذا التقدم التقني تخليص أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية في العام 2023 ، لتدعم بذلك تحقيق مستهدفات اجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية.

دعم التجارة الكترونية

وأضاف المدير العام لجمارك دبي: " لقد عزز التمكين الرقمي قدرتنا على دعم التجارة الكترونية من خلال إطلاق منصة التجارة الكترونية عبر الحدود باستخدام تقنية "بلوك تشين"، كما أطلقنا مبادرة "أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي" ونظام الإفصاح المبكر الذكي "iDeclar" للمسافرين، والنظام المتطور لفحص المركبات بالأشعة السينية ومشروع "تتبع حالة الشحنات" من قبل المتعاملين.

وقال: "بدعم من هذه الإنجازات الرائدة نعمل على مواكبة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الامارات مع شركاء رئيسيين، ونعزز الشراكة مع مجالس العمل والهيئات الدبلوماسية لهذه الدول من خلال مبادرة "ارتباط"، كما نحرص على تطوير الشراكة مع مجموعات التجارة والاعمال في دبي عبر المجلس الاستشاري لجمارك دبي، وندعم ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم معها

في مختلف المجالات، وقد وقعنا في العام الماضي 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون مع الجهات الحكومية".

توظيف التكنولوجيا



وقال أحمد

عبد الله بن لاحج

مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ : تحتفل المؤسسات الجمركية باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق 26 يناير من كل عام ، وقد توجت الاحتفالات حول

تمكين التكنولوجيا واستخداماتها في العمل الجمركي للتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح في جميع العمليات الجمركية، مما أثمر عنه تقليص الوقت والجهد

من خلال التعامل مع الكم الهائل من المعلومات والبيانات الوارد عبر الأنظمة الجمركية ، مشيراً سعادته إلى أهمية الشراكات الفعالة بين الجهات الجمركية وقدرتها الكبيرة على الجمع بين الكفاءات والمهارات والابتكارات لتحسين منظومة الخدمات المقدمة ، حيث أصبحت الخدمات الجمركية تقدم على مدار الساعة دون توقف في كافة مجالات العمل الجمركي .



وأشار بن لاحج إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية في قطاع الجمارك والعمل تحت مظلة واحدة لا سيما بعد اعتماد مسمى جمارك الامارات كمسمى رسمي موحد لقطاع الجمارك على مستوى الدولة، نتيجة لما حققه هذا القطاع من تحول رقمي رائد ساهم في الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المشاريع من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



تحالفات جديدة

وشهد المنتدى

كلمة مُسجلة لإيان سوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بمناسبة يوم الجمارك العالمي 2024 ، حيث أعرب عن سعادته وخالص تحياته للجمارك في دولة الامارات وقال: "إن الاحتفال بهذه المناسبة المهمة يمثل انطلاق لمرحلة جديدة عنوانها (الجمارك تعمل على إشراك الشركاء التقليديين والجدد لتحقيق الهدف)، فنحن نسير على طريق يتحدانا لإعادة تأكيد شراكاتنا طويلة الأمد وإقامة تحالفات جديدة بجرأة، وقد تغير عالمنا بشكل كبير على مدى العقد الماضي ولا يزال يتغير، مما يعرضنا لتحديات غير مسبوقة، بما في ذلك التقدم التكنولوجي السريع، والأزمات البيئية والصحية، والديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة. وتتطلب هذه الظروف أن يتبع مجتمع الجمارك العالمي نهجاً تطلعياً في عمله ويبحث عن حلول لا تعتمد فقط على معارفه وموارده الخاصة، بل يكملها بدعم الأطراف المعنية" .

وأضاف: "إن موضوع عام 2024 هو دعوة استراتيجية للعمل، تحثنا على توسيع وجهات نظرنا، والتفكير بشكل إبداعي، وتبني أساليب مبتكرة. ويعد هذا أمرًا ضروريًا لإدارات الجمارك للحفاظ على دورها في تسهيل التجارة العالمية وضمان الأمن في بيئة سريعة التطور، ويدور تعاوننا هذا العام حول مواءمة جميع شراكاتنا مع المهمة والقيم الشاملة لإدارات الجمارك لدينا. ونهدف إلى ضمان مساهمتهم بشكل نشط في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تيسير التجارة وأمن الحدود ومرونة سلاسل التوريد العالمية".

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