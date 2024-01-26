الزمالك يقترب من ضم مدافع منتخب فلسطين

يبحث نادي الزمالك المصري، عن ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد رحيل

مدافعه محمد عبدالغني إلى نادي البنك الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونجح مسؤولو الزمالك في رفع عقوبة إيقاف القيد التي كانت موقعة

عليه

من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مديوناته، ليحق للزمالك التعاقد مع صفقات جديدة بعدما حرم من تدعيم فريقه خلال آخر فترتي انتقالات.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك لـ «البيان»، توصلت إدارة الكرة لاتفاق مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد بشأن الانتقال للفريق الأبيض لمدة موسم ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم دفاع الزمالك.

وأضاف المصدر أن ياسر حمد رحب بالانتقال لصفوف الزمالك وأنهى الاتفاق مع مسؤولي الفريق الأبيض على كافة تفاصيل عقده، ويلعب ياسر حمد في صفوف فريق نورث إيست يونايتد الهندي.

وسبق وخاض ياسر حمد تجربة بالنادي المصري البورسعيدي

الذي انتقل إلى صفوفه موسم 2022، ومنه انتقل إلى الريان القطري ثم القادسية، وبعدها انتقل للدوري الهندي.

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