«إتش آي جي» العالمية تتوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي

افتتحت شركة «إتش آي جي كابيتال» العالمية للاستثمار البديل، التي تدير استثمارات تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، مكتبها الأقليمي بالشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، حسبما ذكر موقع «ياهو فاينانس». وسيضم المكتب مختصين في تكوين رأس المال للعمل بشكل وثيق مع المستثمرين المحليين والإقليميين من «إتش آي جي» في الشرق الأوسط خلال تطوير شراكات استراتيجية جديدة. واختارت «إتش آي جي» دبي لتعميق العلاقات مع مستثمريها في المنطقة، وتوفير وصول أكبر إلى الاستثمارات البديلة عبر منصة السوق المتوسطة العالمية لشركة «إتش آي جي» في الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية.



وقال جوردان بير جريفين، المدير العام التنفيذي والرئيس العالمي لتكوين رأس المال في الشركة: «نحن متحمسون لتوسيع نطاق أعمالنا من خلال إنشاء أول مكتب لشركة إتش آي جي في الشرق الأوسط. وقد ظلت الشركة تتعاون مع المستثمرين في المنطقة خلال الـ 30 عاما الماضية. ويعزز مكتب دبي التزامنا تجاه المنطقة والمستثمرين لدينا بتقديم حلول استثمارية مبتكرة لعملائنا في مشهد البدائل الجذابة للسوق المتوسطة.»

وقال أوليفر سلايد مدير عام المجموعة: «إن افتتاح مكتبنا في هذه المنطقة الاستراتيجية يعد أمراً محورياً لطموحنا في أن نكون الشريك المفضل في السوق المتوسطة لمستثمرينا في الشرق الأوسط، حيث يسعى المستثمرون في المنطقة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى الوصول بشكل مختلف إلى السوق المتوسطة، عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول الخاصة.»

و«إتش آي جي» شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل برأس مال مدار يبلغ 60 مليار دولار. ويقع مقرها في ميامي، ولها مكاتب في أتلانتا، وبوسطن، وشيكاجو، ودالاس، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، إضافة إلى مكاتب دولية في هامبورج، لندن، لوكسمبورج، مدريد، ميلانو، باريس، بوغوتا، ريو دي جانيرو، وساو باولو، وأحدث مكاتبها في دبي حاليا. ومن الأنشطة التي تستثمر فيها صناديق الأسهم التابعة للشركة عمليات الاستحواذ، وإعادة الرسملة، واقتطاع الشركات من شركات التصنيع والخدمات، كما تستثمر في العقارات ذات القيمة المضافة، والبنية التحتية، وأنشطة أخرى عديدة.

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