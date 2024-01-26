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وفد طبي من غزة يشيد بدعم الإمارات للمنظومة الصحية في القطاع

1/26/2024 5:20:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقبل مسؤولو فريق الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حاليا في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفداً طبياً من وزارة الصحة ومدراء مستشفيات في "القطاع".

وأطلع الفريق، وفد وزراة الصحة على جهود المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، واستعرض الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، الذي يأتي في إطار الدعم الطبي المقدم من الإمارات لسكان غزة المتأثرين من تدهور المنظومة الصحية في القطاع.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات وما تقدمه من مساعدات طبية ومنها إنشاء المستشفى الميداني المتكامل وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم القطاع الصحي والمشافي في غزة .

وأكدوا أن دولة الإمارات كانت وستظل خير سند وداعم للشعب الفلسطيني، مشيدين بنهجها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في الظروف المختلفة، ولافتين إلى أن هذه الجهود ليست غريبة على الإمارات.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفا للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسما للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة.

كما يقدم المستشفى خدمات الأشعة المقطعية والسينية، والصيدلة وهو مزود بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.


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