حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
1/26/2024 5:09:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و83 شهيد و64 ألفا و487 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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