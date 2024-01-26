مطعم 7 أكتوبر في الكرك يثير الجدل والغضب في إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب وزير البناء والإسكان في الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوفف، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بتقديم احتجاج رسمي للحكومة الأردنية، على خلفية افتتاح مطعم في الكرك يحمل اسم "7 أكتوبر"، بحسب القناة السابعة العبرية.
أدان زعيم المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، افتتاح أردني مطعما يحمل اسم "7 أكتوبر"، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.
وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة (x) مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع على ما يبدو صوت مالك المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه.
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