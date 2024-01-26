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مطعم 7 أكتوبر في الكرك يثير الجدل والغضب في إسرائيل

1/26/2024 5:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب وزير البناء والإسكان في الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوفف، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بتقديم احتجاج رسمي للحكومة الأردنية، على خلفية افتتاح مطعم في الكرك يحمل اسم "7 أكتوبر"، بحسب القناة السابعة العبرية.
أدان زعيم المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، افتتاح أردني مطعما يحمل اسم "7 أكتوبر"، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.
وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة (x) مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع على ما يبدو صوت مالك المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه.


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