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الدويري: أميركا تدعم نتنياهو في كافة المجالات

1/26/2024 5:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الخبير الأردني فايز الدويري، الجمعة، إنه وفي الذي تدعي فيه الإدارة الأمريكية عن خلافات مع نتنياهو نجدها تدعم نتنياهو والكيان الغاصب في كافة المجالات.
وأوضح في تغريدة له عبر (X) أن ما يثبت ذلك صفقة الأسلحة التي أقرت يوم أمس والتي اشتملت على أحدث أنواع الطائرات والذخائر.
ولفت إلى أنه ومن شبه المؤكد أنها ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن في حال تحويل ملف محكمة لاهاي المتعلق بالإبادة الجماعية ضد غزة لاهاي.
وتابع:"امريكا بريطانيا ألمانيا فرنسا رأس حربة العداء الغربي للأمتين العربية والإسلامية".



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