صحة غزة تؤكد نفاد أدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحة غزة، نفاد أدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة حصار الاحتلال المطبق عليه لليوم الخامس على التوالي.
وأفادت صحة غزة بتواجد 150 من الكوادر الصحية و 350 مريض ومئات الأسر النازحة في مجمع ناصر الطبي، في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 26,083 شهيدا، والإصابات إلى 64,487 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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