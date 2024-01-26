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صحة غزة تؤكد نفاد أدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

1/26/2024 5:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحة غزة، نفاد أدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة حصار الاحتلال المطبق عليه لليوم الخامس على التوالي.
وأفادت صحة غزة بتواجد 150 من الكوادر الصحية و 350 مريض ومئات الأسر النازحة في مجمع ناصر الطبي، في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 26,083 شهيدا، والإصابات إلى 64,487 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.




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