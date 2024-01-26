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بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ

1/26/2024 5:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية الكرك الكبرى حالة الطوارئ، نظراً للظروف الجوية .
وأكدت البلدية أن جميع كوادر وفرق الطوارئ متواجدين في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات في غرفة العمليات الرئيسيه وتوزيعها على كافة الفرق العاملة بالميدان خلال المنخفض.
ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق تشكل السيول وتجمعات المياه.





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