بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية الكرك الكبرى حالة الطوارئ، نظراً للظروف الجوية .
وأكدت البلدية أن جميع كوادر وفرق الطوارئ متواجدين في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات في غرفة العمليات الرئيسيه وتوزيعها على كافة الفرق العاملة بالميدان خلال المنخفض.
ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق تشكل السيول وتجمعات المياه.
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