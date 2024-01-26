الشوبك تسجل أدنى درجة حرارة في الأردن.. 1.2 تحت الصفر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية، في مختلف مناطق المملكة.
وبينت الإدارة، أن الشبوك سجلت درجة حرارة ما دون الصفر، لتصل الى (1.2-) مئوية، فيما سُجل في مطار الملكة علياء (2) درجة مئوية .
وسجل في القطرانة (3.4 ) درجة، ومعان (3.7)، وفي الربة (4)درجات.
وسجلت درجات الحرارة في الطفيلة (4.5) درجة، والبتراء (4.9) درجة، وسجل في منطقة رأس منيف بعجلون درجة حرارة وصلت إلى (5) درجات، والجفر (5) درجات، والخالدية (5.2) درجات.
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