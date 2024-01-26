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الشوبك تسجل أدنى درجة حرارة في الأردن.. 1.2 تحت الصفر

1/26/2024 5:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية، في مختلف مناطق المملكة.
وبينت الإدارة، أن الشبوك سجلت درجة حرارة ما دون الصفر، لتصل الى (1.2-) مئوية، فيما سُجل في مطار الملكة علياء (2) درجة مئوية .
وسجل في القطرانة (3.4 ) درجة، ومعان (3.7)، وفي الربة (4)درجات.
وسجلت درجات الحرارة في الطفيلة (4.5) درجة، والبتراء (4.9) درجة، وسجل في منطقة رأس منيف بعجلون درجة حرارة وصلت إلى (5) درجات، والجفر (5) درجات، والخالدية (5.2) درجات.








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