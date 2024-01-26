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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

1/26/2024 4:41:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو - رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)

ن و ف




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