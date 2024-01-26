الرئيس الأمريكي يرشح سفيرة جديدة لبلاده في العراق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيحه الدبلوماسية تريسي آن جاكوبسون لتكون سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى العراق لكنه يتعين موافقة مجلس الشيوخ على هذا التعيين قبل أن تتمكن الدبلوماسية المعينة من ممارسة مهامها.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الخميس إن بايدن رشح جاكوبسون "وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق".
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فقد سبق للدبلوماسية جاكوبسون أن شغلت منصب سفيرة في ثلاث دول هي كوسوفو (2012 - 2015) وطاجيكستان (2006 - 2009) وتركمانستان (2003 - 2006).
كما سبق لها العمل نائبة لرئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في دولة لاتفيا (2000 - 2003).
وسبق كذلك أن شغلت منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.
وتشير الوزارة إلى أن السفيرة جاكوبسون حاصلة على بكالوريوس في الآداب من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وماجستير في الآداب من كلية بول إتش نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بالجامعة ذاتها.
ولفتت إلى أنها حصلت أيضا على العديد من جوائز الشرف الرفيعة والجدارة من وزارة الخارجية بالإضافة إلى جائزة الخدمة الرئاسية الجديرة بالتقدير. (النهاية)
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