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الرئيس الأمريكي يرشح سفيرة جديدة لبلاده في العراق

1/26/2024 4:41:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيحه الدبلوماسية تريسي آن جاكوبسون لتكون سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى العراق لكنه يتعين موافقة مجلس الشيوخ على هذا التعيين قبل أن تتمكن الدبلوماسية المعينة من ممارسة مهامها.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الخميس إن بايدن رشح جاكوبسون "وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق".
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فقد سبق للدبلوماسية جاكوبسون أن شغلت منصب سفيرة في ثلاث دول هي كوسوفو (2012 - 2015) وطاجيكستان (2006 - 2009) وتركمانستان (2003 - 2006).
كما سبق لها العمل نائبة لرئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في دولة لاتفيا (2000 - 2003).
وسبق كذلك أن شغلت منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.
وتشير الوزارة إلى أن السفيرة جاكوبسون حاصلة على بكالوريوس في الآداب من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وماجستير في الآداب من كلية بول إتش نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بالجامعة ذاتها.
ولفتت إلى أنها حصلت أيضا على العديد من جوائز الشرف الرفيعة والجدارة من وزارة الخارجية بالإضافة إلى جائزة الخدمة الرئاسية الجديرة بالتقدير. (النهاية)

ع س ج / غ ع



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