وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيرته الجنوب أفريقية الحرب في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور حول حرب الكيان الإسرائيلي المحتل المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مساء أمس الخميس إن الجانبين تطرقا خلال اتصالهما إلى "الصراع في غزة بما في ذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين وضمان المساعدة الإنسانية المستمرة للمدنيين الفلسطينيين والعمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل والدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
يأتي هذا الاتصال عشية القرار المرتقب اليوم الجمعة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا التي تتهم الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكان البرلمان العربي وافق الأحد الماضي على مقترح كويتي بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمحامين من المؤسسات والجمعيات العربية المعنية لدعم الموقف المشرف لدولة جنوب إفريقيا.
وأدت الحرب التي يخوضها جيش الاحتلال في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي إلى سقوط نحو 26 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
MENAFN26012024000071011013ID1107772166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.