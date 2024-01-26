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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيرته الجنوب أفريقية الحرب في غزة

1/26/2024 4:41:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور حول حرب الكيان الإسرائيلي المحتل المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مساء أمس الخميس إن الجانبين تطرقا خلال اتصالهما إلى "الصراع في غزة بما في ذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين وضمان المساعدة الإنسانية المستمرة للمدنيين الفلسطينيين والعمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل والدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
يأتي هذا الاتصال عشية القرار المرتقب اليوم الجمعة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا التي تتهم الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكان البرلمان العربي وافق الأحد الماضي على مقترح كويتي بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمحامين من المؤسسات والجمعيات العربية المعنية لدعم الموقف المشرف لدولة جنوب إفريقيا.
وأدت الحرب التي يخوضها جيش الاحتلال في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي إلى سقوط نحو 26 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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