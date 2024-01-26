ولاية (ألاباما) تنفذ حكم إعدام بالنيتروجين للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات في ولاية (ألاباما) الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام بغاز النيتروجين على مدان بارتكاب جريمة قتل مأجور وذلك للمرة الاولى بتاريخ الولايات المتحدة وسط انتقادات أممية واعتراضات حقوقية لطريقة الإعدام.
ونقلت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية عن السلطات المعنية في الولاية القول إنها نفذت مساء أمس الخميس الحكم على كينيث سميث (58 عاما) مشيرة إلى أن الإعدام الذي تم تنفيذه في السجن "استغرق حوالي 22 دقيقة".
كما نقلت عن خبراء في هذا المجال القول إن الطريقة "محاطة بالسرية ويمكن أن تؤدي إلى ألم مفرط أو حتى تعذيب" موضحة أن المعلومات الواردة عن كيفية تنفيذ حكم الإعدام بالنيتروجين قليلة وذلك يعود للبروتوكول المنشور في الولاية الذي يحتوي على تنقيحات تحمي التفاصيل الأساسية من التدقيق العام.
وأشارت ولاية (ألاباما) في وقت سابق إلى أن التنقيحات تمت لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن معربة عن اعتقادها بأن الموت بغاز النيتروجين "ربما يكون أسلوب الإعدام الأكثر إنسانية على الإطلاق".
وسبق أن فشلت المحاولة الأولى لإعدام المدان عبر "الحقنة المميتة" في عام 2022.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت في البداية التدخل في قضية سميث بعد أن حاول محاموه وصف طريقة الإعدام بأنها "ستنتهك الحماية التي يوفرها الدستور الأمريكي ضد العقوبة القاسية وغير العادية".
كما رفض حكم منفصل لمحكمة الاستئناف الفيدرالية مساء الأربعاء وقف تنفيذ الحكم.
ووافقت ولايتا (أوكلاهوما) و(ميسيسيبي) إلى جانب (ألاباما) على استخدام النيتروجين في عمليات الإعدام إلا أن الولايتين لم تنفذا أي إعدام بهذا الأسلوب على عكس (ألاباما).
وأصدرت مجموعة مؤلفة من أربعة خبراء أمم متحدة بيانا صحفيا في أوائل يناير الجاري حذرت فيه من استخدام غاز النيتروجين في الإعدام باعتباره "مثيرا للقلق وغير إنساني".
وأكدوا في بيانهم السابق أنهم "قلقون من أن يؤدي (تنفيذ الإعدام بهذه الطريقة) إلى وفاة مؤلمة ومهينة".
يذكر أن الإعدام بالنيتروجين يتم عبر وضع قناع على وجه الشخص يستبدل به هواء التنفس بغاز النيتروجين ما يسبب الاختناق حتى الموت. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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