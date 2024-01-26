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ولاية (ألاباما) تنفذ حكم إعدام بالنيتروجين للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي

1/26/2024 4:41:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات في ولاية (ألاباما) الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام بغاز النيتروجين على مدان بارتكاب جريمة قتل مأجور وذلك للمرة الاولى بتاريخ الولايات المتحدة وسط انتقادات أممية واعتراضات حقوقية لطريقة الإعدام.
ونقلت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية عن السلطات المعنية في الولاية القول إنها نفذت مساء أمس الخميس الحكم على كينيث سميث (58 عاما) مشيرة إلى أن الإعدام الذي تم تنفيذه في السجن "استغرق حوالي 22 دقيقة".
كما نقلت عن خبراء في هذا المجال القول إن الطريقة "محاطة بالسرية ويمكن أن تؤدي إلى ألم مفرط أو حتى تعذيب" موضحة أن المعلومات الواردة عن كيفية تنفيذ حكم الإعدام بالنيتروجين قليلة وذلك يعود للبروتوكول المنشور في الولاية الذي يحتوي على تنقيحات تحمي التفاصيل الأساسية من التدقيق العام.
وأشارت ولاية (ألاباما) في وقت سابق إلى أن التنقيحات تمت لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن معربة عن اعتقادها بأن الموت بغاز النيتروجين "ربما يكون أسلوب الإعدام الأكثر إنسانية على الإطلاق".
وسبق أن فشلت المحاولة الأولى لإعدام المدان عبر "الحقنة المميتة" في عام 2022.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت في البداية التدخل في قضية سميث بعد أن حاول محاموه وصف طريقة الإعدام بأنها "ستنتهك الحماية التي يوفرها الدستور الأمريكي ضد العقوبة القاسية وغير العادية".
كما رفض حكم منفصل لمحكمة الاستئناف الفيدرالية مساء الأربعاء وقف تنفيذ الحكم.
ووافقت ولايتا (أوكلاهوما) و(ميسيسيبي) إلى جانب (ألاباما) على استخدام النيتروجين في عمليات الإعدام إلا أن الولايتين لم تنفذا أي إعدام بهذا الأسلوب على عكس (ألاباما).
وأصدرت مجموعة مؤلفة من أربعة خبراء أمم متحدة بيانا صحفيا في أوائل يناير الجاري حذرت فيه من استخدام غاز النيتروجين في الإعدام باعتباره "مثيرا للقلق وغير إنساني".
وأكدوا في بيانهم السابق أنهم "قلقون من أن يؤدي (تنفيذ الإعدام بهذه الطريقة) إلى وفاة مؤلمة ومهينة".
يذكر أن الإعدام بالنيتروجين يتم عبر وضع قناع على وجه الشخص يستبدل به هواء التنفس بغاز النيتروجين ما يسبب الاختناق حتى الموت. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع



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