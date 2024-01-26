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الفلبين وفيتنام توقعان اتفاقية تعاون وسط تزايد التوترات ببحر الصين الجنوبي

1/26/2024 4:41:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 -1 (كونا) -- أعلنت الفلبين اليوم الجمعة انها تعتزم توقيع اتفاقية تعاون مع فيتنام تتعلق بخفر السواحل في البلدين وسط تزايد التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
ونقل التلفزيون الفلبيني الرسمي عن مساعدة وزير الخارجية إيلين منديولا راو القول إنه من المقرر أن يقوم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس بزيارة رسمية إلى فيتنام الاثنين المقبل مشيرة إلى أنه سيناقش خلال الزيارة القضايا البحرية عندما يجتمع مع القادة الفيتناميين.
وأشارت إلى أن اتفاقية خفر السواحل ستتضمن "الأنشطة المحتملة التي سيتم تنفيذها" مضيفة أنه من المتوقع أن يعقد مسؤولو البلدين اجتماعات ثنائية وأن يوقعوا اتفاقيات أيضا حول التعاون البحري والزراعة وتعزيز مجالات التعاون المختلفة.
ومن جانبه قال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أرماند باليلو إن اتفاقية خفر السواحل ستغطي حماية البيئة البحرية بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ للصيادين الفلبينيين والفيتناميين.
وأضاف باليلو "نعتزم أيضا إنشاء خط ساخن لخفر السواحل لتسهيل التنسيق بشكل أفضل" مؤكدا أن اتفاقية التعاون المرتقبة بين خفر السواحل الفلبيني والفيتنامي "لا تستهدف الصين".
وتأتي زيارة الرئيس الفلبيني إلى فيتنام وسط استمرار التوترات بين الصين والفلبين حيث تواجهت سفنهما في المياه المتنازع عليها مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
ولدى الفلبين وفيتنام مطالبات متداخلة في بحر الصين الجنوبي أمام الصين التي تطالب بكامل البحر تقريبا. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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