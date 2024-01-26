الفلبين وفيتنام توقعان اتفاقية تعاون وسط تزايد التوترات ببحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 -1 (كونا) -- أعلنت الفلبين اليوم الجمعة انها تعتزم توقيع اتفاقية تعاون مع فيتنام تتعلق بخفر السواحل في البلدين وسط تزايد التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
ونقل التلفزيون الفلبيني الرسمي عن مساعدة وزير الخارجية إيلين منديولا راو القول إنه من المقرر أن يقوم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس بزيارة رسمية إلى فيتنام الاثنين المقبل مشيرة إلى أنه سيناقش خلال الزيارة القضايا البحرية عندما يجتمع مع القادة الفيتناميين.
وأشارت إلى أن اتفاقية خفر السواحل ستتضمن "الأنشطة المحتملة التي سيتم تنفيذها" مضيفة أنه من المتوقع أن يعقد مسؤولو البلدين اجتماعات ثنائية وأن يوقعوا اتفاقيات أيضا حول التعاون البحري والزراعة وتعزيز مجالات التعاون المختلفة.
ومن جانبه قال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أرماند باليلو إن اتفاقية خفر السواحل ستغطي حماية البيئة البحرية بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ للصيادين الفلبينيين والفيتناميين.
وأضاف باليلو "نعتزم أيضا إنشاء خط ساخن لخفر السواحل لتسهيل التنسيق بشكل أفضل" مؤكدا أن اتفاقية التعاون المرتقبة بين خفر السواحل الفلبيني والفيتنامي "لا تستهدف الصين".
وتأتي زيارة الرئيس الفلبيني إلى فيتنام وسط استمرار التوترات بين الصين والفلبين حيث تواجهت سفنهما في المياه المتنازع عليها مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
ولدى الفلبين وفيتنام مطالبات متداخلة في بحر الصين الجنوبي أمام الصين التي تطالب بكامل البحر تقريبا. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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