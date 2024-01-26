سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 74 سنتا ليبلغ 42ر82 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 42ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 68ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39ر2 دولار لتبلغ 43ر82 دولار للبرميل في حين ارتفعت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27ر2 دولار لتبلغ 36ر77 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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