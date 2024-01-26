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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 74 سنتا ليبلغ 42ر82 دولار

1/26/2024 4:41:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 42ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 68ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39ر2 دولار لتبلغ 43ر82 دولار للبرميل في حين ارتفعت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27ر2 دولار لتبلغ 36ر77 دولار. (النهاية)

خ م / ت م



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