الهند تحتفل بيوم الجمهورية بعرض لقوتها العسكرية وسط اجراءات امنية مشددة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 1 (كونا) -- احتفلت الهند اليوم الجمعة بالذكرى ال75 ليوم الجمهورية بإقامة عرض لقوتها العسكرية بالعاصمة نيودلهي وسط اجراءات امنية مشددة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيف شرف.
وشهدت منطقة (كرتويا بات) الواقعة بالقرب من القصر الرئاسي والبرلمان الهندي بالعاصمة احتفالات عسكرية شاركت فيها أفراد القوات الفرنسية الى جانب القوات الهندية بمختلف أسلحتها البرية والبحرية والجوية.
وتم عرض اخر ما توصلت له الصناعة العسكرية الهندية وسط اجراءات امنية مشددة حيث تم نشر حوالي 70000 من افراد الامن في العاصمة.
وبدأت الاحتفالات رسميا بقيام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وقادة الجيش الهندي وسلاح الجو وسلاح البحرية بمراسم وضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري بالقرب من بوابة الهند تقديرا لأرواح الجنود الذين قتلوا في الحروب منذ العالمية الأولى.
وشرع بعد ذلك ناريندرا مودي في تحية الرئيسة الهندية دروبادي مورمو وضيف شرف الاحتفالات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبعته مراسم رفع العلم الهندي والنشيد الوطني وسط اطلاقات نارية.
وشمل العرض العسكري طوابير عسكرية من قوات حرس الحدود وحرس السواحل وقوات الاحتياطي المركزي وقوات حماية السكك الحديد وقوات الفرسان وسلاح البحرية والفرق الموسيقية العسكرية لإظهار قوة الهند العسكرية اضافة الى عرض ثقافي ضخم يمثل الولايات الهندية المختلفة ويعكس قدرات الهند وتنوع ثقافاتها ومراحل تطور الحياة عبر العصور.
وأقيم الاحتفال وسط اجراءات امنية مشددة تحسبا لاي هجمات قد تحدث خلال الاحتفال وتم نشر الآلاف من القوات الامنية وقوات الشرطة حول منطقة الاحتفال.
كما قامت السلطات بإغلاق الطرق وفرض حظر الطيران وتثبيت الاف كاميرات المراقبة فيما قامت مروحيات تابعة لسلاح الجو الهندي بمهام المراقبة الجوية.
ويرتبط يوم الجمهورية بتطبيق الدستور في الهند بعد الاستقلال من بريطانيا عام 1947 ما سهل الطريق أمام أول انتخابات برلمانية بالبلاد سنة 1952 حيث اصبح راجندر براساد اول رئيس للجمهورية.
وقام الرئيس الفرنسي بزيارة مدينة جايبور عاصمة ولاية راجستان الهندية امس مع وفد كبير يضم وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو ووزيرة الثقافة رشيدة داتي ووزير الخارجية ستيفان سيجورني. (النهاية)
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