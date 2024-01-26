كردستان العراق: هجوم صاروخي يستهدف حقلا للغاز ويتسبب بقطع الكهرباء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 26 - 1 (كونا) -- أعلن اقليم كردستان العراق اليوم الجمعة تعرض حقل للغاز لهجوم صاروخي بمحافظة (السليمانية) ما تسبب بقطع التيار الكهربائي في معظم مناطق الاقليم.
وذكرت وزارة الكهرباء بحكومة إقليم كردستان في بيان أن الهجوم استهدف حقل (كورمور) للغاز بقضاء (جمجمال) الذي يغذي معظم الاقليم بالطاقة الكهربائية.
وأوضحت أن الهجوم تسبب في حريق في الحقل مضيفة أنه "حرصا على سلامة الموظفين والحقل أوقف ضخ الغاز إلى كافة محطات الطاقة مما تسبب في فقدان أكثر من 2800 ميغاوات من إنتاج الكهرباء".
وأشارت إلى أن "طواقم الإطفاء تعمل الآن للسيطرة على الوضع ومع عودة الوضع إلى طبيعته سيستأنف إنتاج الكهرباء كما في السابق".
وأعلنت شركة دانة غاز الامارتية ايقاف الانتاج الغازي مؤقتا في حقل (كورمور) بعد تعرضه للاستهداف مساء أمس الخميس.
وقالت الشركة في بيان إن خزانا للسوائل في منشأة الغاز في كردستان "تعرض للقصف بطائرة مسيرة فيما يبدو" مضيفة أنه "تم تعليق الإنتاج مؤقتا حتى تم إخماد الحريق ولا إصابات".
وتابعت "يتخذ موظفو العمليات جميع التدابير اللازمة لاستئناف العمليات في أقرب وقت ممكن وهو أمر متوقع قريبا".
ومن جانبها قالت السفيرة الامريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي في تدوينة على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "أدين الهجوم الذي وقع أمس على كورمور في إقليم كردستان" مضيفة أن "الهجوم ادى إلى تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في منتصف فصل الشتاء".
وأكدت رومانوسكي أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها في العراق وإقليم كردستان لدعم سيادة العراق وأمنه".
وتعرض حقل (كورمور) للغاز في قضاء (جمجمال) بالسليمانية إلى قصف سابق بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بنشوب حريق كبير. (النهاية)
ص ب ر / م ع ح ع
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