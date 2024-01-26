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كردستان العراق: هجوم صاروخي يستهدف حقلا للغاز ويتسبب بقطع الكهرباء

1/26/2024 4:41:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 26 - 1 (كونا) -- أعلن اقليم كردستان العراق اليوم الجمعة تعرض حقل للغاز لهجوم صاروخي بمحافظة (السليمانية) ما تسبب بقطع التيار الكهربائي في معظم مناطق الاقليم.
وذكرت وزارة الكهرباء بحكومة إقليم كردستان في بيان أن الهجوم استهدف حقل (كورمور) للغاز بقضاء (جمجمال) الذي يغذي معظم الاقليم بالطاقة الكهربائية.
وأوضحت أن الهجوم تسبب في حريق في الحقل مضيفة أنه "حرصا على سلامة الموظفين والحقل أوقف ضخ الغاز إلى كافة محطات الطاقة مما تسبب في فقدان أكثر من 2800 ميغاوات من إنتاج الكهرباء".
وأشارت إلى أن "طواقم الإطفاء تعمل الآن للسيطرة على الوضع ومع عودة الوضع إلى طبيعته سيستأنف إنتاج الكهرباء كما في السابق".
وأعلنت شركة دانة غاز الامارتية ايقاف الانتاج الغازي مؤقتا في حقل (كورمور) بعد تعرضه للاستهداف مساء أمس الخميس.
وقالت الشركة في بيان إن خزانا للسوائل في منشأة الغاز في كردستان "تعرض للقصف بطائرة مسيرة فيما يبدو" مضيفة أنه "تم تعليق الإنتاج مؤقتا حتى تم إخماد الحريق ولا إصابات".
وتابعت "يتخذ موظفو العمليات جميع التدابير اللازمة لاستئناف العمليات في أقرب وقت ممكن وهو أمر متوقع قريبا".
ومن جانبها قالت السفيرة الامريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي في تدوينة على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "أدين الهجوم الذي وقع أمس على كورمور في إقليم كردستان" مضيفة أن "الهجوم ادى إلى تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في منتصف فصل الشتاء".
وأكدت رومانوسكي أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها في العراق وإقليم كردستان لدعم سيادة العراق وأمنه".
وتعرض حقل (كورمور) للغاز في قضاء (جمجمال) بالسليمانية إلى قصف سابق بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بنشوب حريق كبير. (النهاية)

ص ب ر / م ع ح ع



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