فرنسا تدعو إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي" في قطاع غزة.
وأدانت الوزارة في بيان الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأربعاء مركزا تابعا للأونروا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من النازحين.
وشدد البيان الفرنسي على ضرورة حماية مراكز الأمم المتحدة في غزة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين يشكل عملهم "أهمية حيوية للسكان المدنيين في المنطقة".
MENAFN26012024000072011014ID1107772153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.