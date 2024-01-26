Friday, 26 January 2024 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تدعو إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي

1/26/2024 4:38:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي" في قطاع غزة.
وأدانت الوزارة في بيان الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأربعاء مركزا تابعا للأونروا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من النازحين.
وشدد البيان الفرنسي على ضرورة حماية مراكز الأمم المتحدة في غزة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين يشكل عملهم "أهمية حيوية للسكان المدنيين في المنطقة".

MENAFN26012024000072011014ID1107772153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث