مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بدات بعض مواقع رصد الطقس العالمية والعربية بالحديث عن وجود مؤشرات حول منخفض قوي قد يتحول الى عاصفة و تشبه بتكونيها العاصفة دانيال و على مقربة جداً من مكان تكون دانيال بين اليونان و ايطاليا و شمال ليبيا مطلع الشهر القادم أي بعد أسبوع تقريبا ربما تؤثر على الأردن والمنطقة المحيطة.
وأكدت مواقع رصد الطقس أن هناك العديد من المعطيات تحت المراقبة المكثفة ومنها مسار هذه العاصفة و هل ستصل الى منطقة الشرق الأوسط على شكل منخفض جوي أو ستخف و تصبح تقلبات محدودة او تتلاشى كلياً.
وأكدت العديد من مراكز رصد الطقس أن الساعات والأيام القادمة ستؤكد شكل الحالة القادمة مشيرين إلى أن حالة الطقس في استقرار لآخر ايلول الحالي.
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