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مختص قانوني يتوقع إقرار العدل الدولية تدابير مؤقتة بشأن الحرب على غزة

1/26/2024 4:38:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توقع المختص في القانون الدولي أنيس القاسم، أن تقر محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال القاسم لقناة المملكة، إن جنوب إفريقيا قدمت مرافعة موثقة بشكل جيد وقدمت مناقشات قوية مقارنة مع مرافعات إسرائيلية لم تتضمن أقوال دفاع مبررة.
وأضاف: لدي ثقة كبيرة أن المحكمة ستصدر الأوامر المؤقتة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورفعت جنوب إفريقيا دعوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.

وأكد القاسم أن كل قرارات محكمة العدل الدولية تصدر بشكل قطعي ونهائي ولا تقبل الاستئناف أو الطعن بأي شكل من الأشكال، لكنه تحدث عن عدم وجود جهة تنفيذية للمحكمة لتنفيذ أحكامها.
وقال إن الأحكام الصادرة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، تعد "ملزمة" لأن الدول الأطراف ومنها إسرائيل التزمت بتنفيذ ما يصدر عن المحكمة مقدما.
كما أن إسرائيل موقعة على القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتلتزم يتنفيذ ما يصدر عن المحكمة من قرارات.

وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ "التدابير المؤقتة"، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتبارها مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأهم التدابير المطلوبة أنه "على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها".
وأوضح القاسم أنه "إذا لم تلتزم إسرائيل بالقرار الذي قد يصدر الجمعة، يمكن لجنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن لطلب اتخاذ إجراءات لحمل إسرائيل على التنفيذ".
أما إذا استخدمت واشنطن الفيتو في مجلس الأمن فيمكن لجنوب أفريقيا الذهاب للجمعية العامة وطلب إصدار سلسلة قرارات كما حدث مع جنوب إفريقيا خلال فترة الفصل العنصري ويمكن أن تطلب تعليق أو تجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية"، وفق القاسم.
ويمكن لبريتوريا أن "تطلب توصية تقاطع إسرائيل اقتصاديا وتجاريا بما في ذلك عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بالهبوط في أراضيها أو عدم السماح للطيران بالذهاب لإسرائيل وكذلك البواخر ويمكن إلغاء التعاون مع الجامعات الإسرائيلية والدعم مما ينزع الشرعية عن دولة الاحتلال"، بحسب المختص القانوني.
ورأى القاسم أن أهم نقطة يمكن أن تمارس ضد إسرائيل إذا تلكأت أو رفضت الامتثال لقرار المحكمة، هي نزع الشرعية عنها.
واستشهد بحرمان الفرق الرياضية لجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري من المشاركة في المنافسات الرياضية، وقال إن إسرائيل تعلم ما يترقبها إذا تخلت أو عاندت في تنفيذ القرار.
ورأى القاسم أنه يفترض بالمقاومة الفلسطينية أن تلتزم بوقف إطلاق النار مع أن المقاومة ليست طرفا في هذا النزاع لأن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ليست بالنيابة عن المقاومة الفلسطينية إنما أقامتها امتثالا لما تتطلبه المعاهدة أي نيابة عن المدنيين.
تعهدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الالتزام بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك والتزمت به إسرائيل، عشية قرارات منتظرة للمحكمة في لاهاي.
وقالت الحركة في بيان، إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا لـ"وقف الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

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