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الشيخ طراد الفايز يشكر الملك وولي العهد ويثمن زيارة البلوي

1/26/2024 4:38:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر الشيخ طراد شاهر الفايز، عن بالغ الشكر، وعظيم الإمتنان، لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى، وولي عهده الامين، سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها الخميس، مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، لديوان الشيخ الفايز، للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله.

وتأتي هذه الزيارة الكريمة، في إطار التوجيهات الملكية السامية، بضرورة التواصل مع شيوخ العشائر و الوجهاء في مناطق المملكة كافة، والاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم ومتابعتها.

وكان في استقبال مستشار جلالة الملك، لدى وصوله إلى ديوان الشيخ طراد الفايز، أفراد أسرته، وابنائه.

ونقل البلوي خلال الزيارة، تحيات جلالة الملك حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، للشيخ طراد، وأن يمتعه الله بموفور الصحة والعافية.

وقال أبناء الشيخ الفايز، ان هذا هو دأب الهاشميين وديدنهم، منذ تأسيس المملكة، في تواصلهم المستمر مع المواطنين، وتفقد أحوالهم عن قرب، بحس إنساني عز نظيره، فكانت لُحمة الشعب، والتفافه حول قيادته الهاشمية المظفرة، السياج المنيع، والحصن القوي لهذا الوطن الأعز والأغلى على قلوبنا جميعا.

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