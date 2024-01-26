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اليوم 112 من العدوان الإسرائيلي على غزة: شهداء بمجازر الإبادة

1/26/2024 4:38:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 112 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و 370 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 25900 شهيد و 64110 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

*جنوب قطاع غزة

وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس جنوب قطاع غزة والتي أدت خلال الساعات الأخيرة إلى استشهاد 22 مواطنا واصابة 85 آخرين.

واقتحم جيش الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأعتقل جميع الرجال الموجودين فيه.

وتعرض محيط مجمع ناصر الطبي لقصف مدفعي إسرائيلي شديد واطلاق نار بكثافة في الساحات وباتجاه المباني.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال قرر إخلاء مراكز النزوح خلال ساعات.

ونسفت قوات الاحتلال منازل ومنشآت غربي خانيونس جنوب قطاع غزة.

*وسط القطاع

وارتقى 11 شهيدا وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الرواغ غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونعت إذاعة صوت الأقصى الصحفي إياد الرواغ مقدم البرامج في إذاعة صوت الأقصى والذي ارتقى مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم الليلة الماضية".

*غزة

ونسف جيش الاحتلال مربع سكني تلاه استهداف من الطيران الحربي في محيط مستشفى القدس في تل الهوا في مدينة غزة.

وكان 20 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 120 آخرين في استهداف الاحتلال لعدد من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على الطعام جنوب مدينة غزة.

وتعرضت مناطق شمال قطاع غزة لقصف مدفعي.

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