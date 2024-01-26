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شركة طيران إسرائيلية توقف رحلاتها لجنوب إفريقيا

1/26/2024 4:38:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شركة طيران "العال" الإسرائيلية، ستلغي مسار رحلاتها إلى جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب إفريقيا، في الأول من أبريل المقبل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن القرار جاء بسبب النقص بعدد المسافرين، والذي يرجع إلى الدعوى الأخيرة التي قدمتها الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال مسؤول في الشركة لموقع "والا" العبري، "إنه على ضوء الوضع الأمني والدعوى في لاهاي، الإسرائيليون لا يريدون الطيران الى جنوب افريقيا ويفضلون وجهات أخرى مثل طوكيو، الولايات المتحدة وتايلاند. و"نحن نشهد هذا من خلال قلة الطلبيات وعدد الإلغاءات الكبير".

يأتي ذلك، فيما ينتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بجرم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ومن المرتقب أن لا تتطرق المحكمة في حكمها الأولي، إلى القضية الرئيسية المتمثلة بارتكاب إبادة جماعية بغزة، بل ستنظر فقط في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة، إلى حين النظر في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات عدة.

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