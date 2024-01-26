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صحة غزة: نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات بمجمع ناصر الطبي

1/26/2024 4:38:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق عليه لليوم الخامس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الجمعة، إنه يتواجد في مجمع ناصر الطبي 150 من الكوادر الصحية و 350 مريضا ومئات الأسر النازحة في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات.

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