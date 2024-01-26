صحة غزة: نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات بمجمع ناصر الطبي

صحة غزة: نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات بمجمع ناصر الطبي
التاريخ
1/26/2024 4:38:00 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق عليه لليوم الخامس.
وقالت الوزارة في بيان صحفي الجمعة، إنه يتواجد في مجمع ناصر الطبي 150 من الكوادر الصحية و 350 مريضا ومئات الأسر النازحة في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات.
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