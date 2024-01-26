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عقد القران بالحرمين الشريفين فرصة ريادية - جريدة الوطن السعودية

1/26/2024 4:34:56 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الحج والعمرة عن طرح عدد من الفرص الريادية للأفراد والشركات للمشاركة في إثراء تجربة الحاج والمعتمر عند أداء الفريضة وزيارة الحرمين الشريفين.
ومن بين الفرص التي طرحتها الوزارة فرصة عقد القران في الحرمين الشريفين، وتمكين العريس وأهل العروس من عقده بيسر وسهولة وبشكل منظم في المسجد الحرام والمسجد النبوي بأفضل الطرق.
وعدّ مختصون تلك المبادرات فرصة يمكن للرواد والشركات استثمارها عبر تقديم أفكار لتولي تنظيم هذا العقد.
وكانت وزارة الحج والعمرة نظمت معرض مؤتمر الحج والعمرة وطرحت فيه عددًا من الفرص الريادية التي يمكن للرواد والشركات التنافس عليها والدخول والمشاركة عبر منصة ((نسك)) حيث تعمل الوزارة على دعم المشاركين وتهيئة الفرص السانحة لهم.
تجويد الخدمة
أوضح رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة عبدالله القاضي لـ((الوطن)) أن وزارة الحج والعمرة بقيادة وزير الحج والعمرة تسعى إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين 2030 الخاصة بالحج والعمرة لضيوف الرحمن، وهذه الرؤية أنشئ لها برنامج ضيوف الرحمن.
وركزت الرؤية على ركائز أساسية من ضمنها الرؤية العددية ((زيادة عدد المعتمرين والحجاج))، وكذلك تجويد الخدمة، وترك الأثر المناسب والجيد لضيوف الرحمن، وجاءت هذه المبادرات من ضمن هذه الرؤية، وكل هذه المبادرات تعد فرصا لرواد الأعمال ليطرحوا أفكارهم حيالها، على أن تتولى الوزارة تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذه الأفكار التي تصب في مصلحة خدمة ضيوف الرحمن.
صحة العقد
بيّن المأذون الشرعي مساعد الجابري أن عقد القران يصح في المسجد، وقال ((سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم إجراء عقد النكاح في المسجد فقال: قد استحب هذا بعض أهل العلم، والأمر فيه سعة ولله الحمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقد في المسجد لأحد الصحابه عندما قال (أنكحتك إياها بما معك من القرآن)، وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن فضل عقد النكاح في الحرم فأجاب أنه لا يوجد فضل في ذلك)).
وتابع ((عقد النكاح في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء شائع بكثرة عند أهالي المدينة المنورة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها أن البعض لهم عادات عند إجراء عقد النكاح يحضر العقد أغلب أهل الزوجين من أعمام وأخوال وأرحام، وفي الغالب فإن بيت أهل الزوجة لا يتسع للحضور، فيتم عقد النكاح في المسجد النبوي الشريف أو مسجد قباء، وهذا لمسناه كثيرًا، و⁠بعض أهل المدينه اتخذ ذلك كعادة متوارثة)).
وأكمل ((البعض ربما لديهم اعتقادات بحلول البركة والتوفيق)).
وركز على أنه ((ينبغي مراعاة عدم إشغال المصلين بارتفاع الأصوات والتبريكات، إذ لا بد من مراعاة قدسية المكان وعدم التوسع في إحضار القهوة والحلى وبعض المشروبات والمأكل)).
وأشار إلى أن الأمر شائع بالرغم من المشقة السابقة على المأذون الشرعي عند إجراء عقد النكاح في المسجد النبوي أو مسجد قباء، حيث يذهب مرتين إلى بيت الزوجة في المرة الأولى للسماع من الزوجة بقبولها إتمام العقد، وفي المرة الثانية للتوقيع في الضبط بعد إتمام العقد أو أخذ البصمة لإتمام العقد، أما النظام الأخير فيكفي فيه السماع من الزوجة ثم إتمام العقد إلكترونيًا.
عهد للتعاون
أشار أستاذ التسويق المساعد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة الدكتور أيمن علي شربيني إلى أن ما انطلقت فيه وزارة الحج من فتح شراكات مع رواد الأعمال في مجالات عدة يعد عهدًا جديدًا من التعاون يرسم طريق المستقبل لهذه الصناعة المستدامة.
وقال ((فتح مجال المشاركة لرواد الأعمال سيكون له تأثير إيجابي في نقطتين جوهريتين: أولاً: سيعمل على تحويل هوايات ومهارات رواد الأعمال إلى مهنة لها عوائدها على الأفراد والمؤسسات مما يسهم في زيادة الدخل، وما له من آثار إيجابية على المجتمع، وأثار إيجابية لمحاربة البطالة والاقتصاد بشكل عام.
ثانيا: ستنعكس هذه الخطوة بشكل إيجابي على مهنية وتخصصية الأعمال المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن، وهذا ما سيضيف صورة ذهنية جيدة على صناعة الضيافة)).
فرص طرحتها وزارة الحج والعمرة لريادة الأعمال
. المرافق الشخصي والمرشد السياحي
. تنظيم عقد القران في الحرمين الشريفين
. حضانة واستضافة الأطفال المؤقتة
. متاجر الهدايا التذكارية وخدمة التوصيل
. تنظيم الرحلات الدينية والتاريخية والسياحية
. طباعة وتغليف وإرسال شهادات المنصة
. نقل الكراسي المتحركة بين السكن والحرم
. الخدمات الطبية المتنقلة في الحرمين
. الاستضافة الثقافية مع عائلات مكة والمدينة
. التصوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة

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