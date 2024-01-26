طهي وذبح وسلخ مخالف والمستهلك آخر من يعلم - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أثار ضبط حوش يضم مسلخًا عشوائيًا في مدينة جدة، يعود لمطعم شهير، موجة غضب، وطالب عدد من المواطنين بالتشهير بتلك المطاعم حتى تكون رادعًا لغيرها.
وأوضح المحامي، علي الحربي، أن هناك جزاءات وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمخالفات البلدية، منها ممارسة النشاط بدون ترخيص بلدي بغرامة 10 آلاف إلى 50 ألف ريال، ويتم إغلاقها حتى تعالج المخالفة، وعند القيام بممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة توقع غرامة من 1000 إلى 5 آلاف ريال.
وأضاف أن الوزارة توقع غرامات على من يقوم بتشغيل العاملين دون إصدار شهادات صحية من 200 إلى ألف ريال على كل عامل، مع منع العامل من العمل لحين الحصول على شهادة صحية، موضحًا أنه في حالة تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات أو الجدران أو الأسقف أو الرصيف المقابل للمطعم غرامة من 200 إلى 1000 ريال وتتضاعف عند التكرار.
وفي حالة وجود القوارض أو حشرات داخل المنشأة توقع غرامة من 400 إلى 2000 ريال، وتغلق المنشأة حتى تتم المعالجة، وفي حالة ضبط عدم تنظيف الأجهزة والأدوات المستخدمة أو الأواني في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ((داخل المطاعم)) توقع غرامة تتراوح بين 200 إلى 1000 ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة، وعند ممارسة ذبح الحيوانات أو الطيور في مواقع غير مرخص لها توقع غرامة 400 إلى 2000 ريال، وتغلق المنشأة حتى تتم المعالجة.
الاشتراطات الصحية
أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور حامد صالح، أن هناك اشتراطات وضعت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطبق في كافة البلديات أثناء الجولات الرقابية على المطاعم للتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة من يرتاد تلك المنشآت، منها عدم اسـتخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف والفساد، أو منتهية الصلاحية أو من أماكن مجهولة المصدر، واشترطت أن تكون جميع المواد المضافة، مثل التوابل والأعشاب والمنكهات ومكسـبات الطعم والملونات المسموح بها. وأضاف من ضمن الاشتراطات تخزين جميع أصناف المواد الغذائية بعيدًا عن مصادر التلوث الأخرى، على أن تحفظ بطريقة صحية، سـواء عند درجة حرارة الغرفة 25م أو بالتبريد 4 oم أو بالتجميد -18 o، وحرصت الاشتراطات على أن يكون الحصـول على المواد الغذائية من المصادر التي تتوافق مع التشريعات؛ لذلك يتم التأكد من أن اللحوم الطازجة الواردة مذبوحة بأحد المسالخ النظامية ومختومة بالختم المعتمد للمسـلخ، وتكون كافـة بيانات الختم واضحة، مثل اسم المسلخ وتاريخ يوم الذبح ونوع اللحم.
ضبط معمل للحلويات
ضبطت أمانة جدة، ضمن جولاتها الرقابية، معملا مخالفًا يقوم بتحضير الحلويات غير صالحة للاستخدام في أبرق الرغامة، يفتقر للنظافة ويصنع الحلويات للمحلات بطرق عشوائية دون مراعاة الاشتراطات الصحة، فضلا عن استخدام أدوات متسخة وقديمة ويعمل بدون ترخيص، كذلك تم ضبط مطعم يمارس نشاط تحضير وتجهيز الأطعمة في بيئة غير صحية، مع تدني مستوى النظافة الشخصية للعمالة، وعدم الاهتمام بنظافة أدوات تحضير الطعام، فضلاً عن انتهاء صلاحية بعض المواد المستخدمة، ومن ضمن الحملات الرقابية القيام بجولات ميدانية مكثفة استهدفت متابعة المنشآت الصحية والمهنية ومكافحة الظواهر السلبية، وأسفرت الحملات عن ضبط منزل شعبي يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام للمطاعم، ويفتقد للاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف الغذاء المعد للبيع وحجز المركبة التي تنقل الأطعمة مع تطبيق الغرامات والجزاءات.
وواصلت أمانة جدة جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية وفق الخطط المعتمدة، وأسفرت عن مداهمة موقع مخالف بحي الحرازات استغلته عمالة لإعداد الحلويات، وأتلفت بداخله مئات الكيلوات من المواد الغذائية، كما صادرت المعدات والأواني التي تستخدم في النشاط.
وفي سياق حملة ((غذاؤكم أمانة)) أغلقت بلدية أم السلم 4 مطاعم من إجمالي 26 منشأة غذائية شملتها الجولات الرقابية، في حين أشعرت البلدية 14 مطعمًا لتصحيح مخالفاتها.
تطبيق بلدي
ضبطت أمانة محافظة جدة موقعًا عشوائيًا في حي ((القوزين))، عبارة عن حوش مخالف لتخزين المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك في إطار الحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية في إزالة المخالفات البلدية ومكافحة التشوه البصري بالنطاق، وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي مع استمرار الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري، وخصصت الأمانة رقم 940 للبلاغ عن المخالفات أو من خلال تطبيق بلدي.
عقوبة رادعة
وصف عبدالله العشري، الإعلان من حين لآخر عن المطاعم التي يتم ضبطها من قبل الأمانة دون التشهير بها بأنه غير كافي، مطالبًا بأن يكون هناك أنظمة أخرى تتبع وتطبق على هذه المطاعم، خاصة أن الكثير من الأشخاص يقوم بزيارتها وتناول الوجبات التي يقدمونها دون التأكد من نظافة الأطعمة المقدمة وكيفية أعدادها، فعقوبة التشهير ستكون رادعة لهم.
حل جذري
أشار صالح القحطاني إلى أنه لابد من تكثيف الجولات من قبل أمانة جدة أكثر، وذلك لوجود عدد من المطاعم عليها مخالفات على سبيل المثال هناك مطاعم بالكيلو 14 يوجد الكثير منها مخالفة، خاصة حي البورما، فهناك عمالة وافدة في ذلك الحي، ومطاعم تفتقر للنظافة، والبعض منها قد تكون بدون رخص نظامية وتفتقر للنظافة العامة، ولا تطبق بها الاشتراطات الصحية في تحضير الأطعمة، موضحًا أن ضبط المطاعم المخالفة من قبل الجولات الميدانية دون الإعلان عن أسماء تلك المطاعم لن يكون حلا جذريًا، فالكثير قد يتردد عليها بعد تصحيح وضعها دون العلم بأنه سبق ضبط مخالفات بها.
مخالفات وعقوبات
- 10 آلاف إلى 50 ألف ريال
ممارسة النشاط بدون ترخيص
- 1000 إلى 5 آلاف ريال
ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة
- 200 إلى ألف ريال
تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية
- 200 إلى 1000 ريال
تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات أو الجدران
- 400 إلى 2000 ريال
وجود قوارض او حشرات داخل المنشأة
- 200 إلى 1000 ريال
عدم تنظيف الأجهزة والأدوات المستخدمة
- 400 إلى 2000 ريال
ذبح الحيوانات أو الطيور في مواقع غير مرخص لها
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