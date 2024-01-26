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طهي وذبح وسلخ مخالف والمستهلك آخر من يعلم - جريدة الوطن السعودية

1/26/2024 4:34:55 AM
(MENAFN- Al Watan) أثار ضبط حوش يضم مسلخًا عشوائيًا في مدينة جدة، يعود لمطعم شهير، موجة غضب، وطالب عدد من المواطنين بالتشهير بتلك المطاعم حتى تكون رادعًا لغيرها.
وأوضح المحامي، علي الحربي، أن هناك جزاءات وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمخالفات البلدية، منها ممارسة النشاط بدون ترخيص بلدي بغرامة 10 آلاف إلى 50 ألف ريال، ويتم إغلاقها حتى تعالج المخالفة، وعند القيام بممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة توقع غرامة من 1000 إلى 5 آلاف ريال.
وأضاف أن الوزارة توقع غرامات على من يقوم بتشغيل العاملين دون إصدار شهادات صحية من 200 إلى ألف ريال على كل عامل، مع منع العامل من العمل لحين الحصول على شهادة صحية، موضحًا أنه في حالة تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات أو الجدران أو الأسقف أو الرصيف المقابل للمطعم غرامة من 200 إلى 1000 ريال وتتضاعف عند التكرار.
وفي حالة وجود القوارض أو حشرات داخل المنشأة توقع غرامة من 400 إلى 2000 ريال، وتغلق المنشأة حتى تتم المعالجة، وفي حالة ضبط عدم تنظيف الأجهزة والأدوات المستخدمة أو الأواني في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ((داخل المطاعم)) توقع غرامة تتراوح بين 200 إلى 1000 ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة، وعند ممارسة ذبح الحيوانات أو الطيور في مواقع غير مرخص لها توقع غرامة 400 إلى 2000 ريال، وتغلق المنشأة حتى تتم المعالجة.
الاشتراطات الصحية
أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور حامد صالح، أن هناك اشتراطات وضعت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطبق في كافة البلديات أثناء الجولات الرقابية على المطاعم للتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة من يرتاد تلك المنشآت، منها عدم اسـتخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف والفساد، أو منتهية الصلاحية أو من أماكن مجهولة المصدر، واشترطت أن تكون جميع المواد المضافة، مثل التوابل والأعشاب والمنكهات ومكسـبات الطعم والملونات المسموح بها. وأضاف من ضمن الاشتراطات تخزين جميع أصناف المواد الغذائية بعيدًا عن مصادر التلوث الأخرى، على أن تحفظ بطريقة صحية، سـواء عند درجة حرارة الغرفة 25م أو بالتبريد 4 oم أو بالتجميد -18 o، وحرصت الاشتراطات على أن يكون الحصـول على المواد الغذائية من المصادر التي تتوافق مع التشريعات؛ لذلك يتم التأكد من أن اللحوم الطازجة الواردة مذبوحة بأحد المسالخ النظامية ومختومة بالختم المعتمد للمسـلخ، وتكون كافـة بيانات الختم واضحة، مثل اسم المسلخ وتاريخ يوم الذبح ونوع اللحم.
ضبط معمل للحلويات
ضبطت أمانة جدة، ضمن جولاتها الرقابية، معملا مخالفًا يقوم بتحضير الحلويات غير صالحة للاستخدام في أبرق الرغامة، يفتقر للنظافة ويصنع الحلويات للمحلات بطرق عشوائية دون مراعاة الاشتراطات الصحة، فضلا عن استخدام أدوات متسخة وقديمة ويعمل بدون ترخيص، كذلك تم ضبط مطعم يمارس نشاط تحضير وتجهيز الأطعمة في بيئة غير صحية، مع تدني مستوى النظافة الشخصية للعمالة، وعدم الاهتمام بنظافة أدوات تحضير الطعام، فضلاً عن انتهاء صلاحية بعض المواد المستخدمة، ومن ضمن الحملات الرقابية القيام بجولات ميدانية مكثفة استهدفت متابعة المنشآت الصحية والمهنية ومكافحة الظواهر السلبية، وأسفرت الحملات عن ضبط منزل شعبي يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام للمطاعم، ويفتقد للاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف الغذاء المعد للبيع وحجز المركبة التي تنقل الأطعمة مع تطبيق الغرامات والجزاءات.
وواصلت أمانة جدة جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية وفق الخطط المعتمدة، وأسفرت عن مداهمة موقع مخالف بحي الحرازات استغلته عمالة لإعداد الحلويات، وأتلفت بداخله مئات الكيلوات من المواد الغذائية، كما صادرت المعدات والأواني التي تستخدم في النشاط.
وفي سياق حملة ((غذاؤكم أمانة)) أغلقت بلدية أم السلم 4 مطاعم من إجمالي 26 منشأة غذائية شملتها الجولات الرقابية، في حين أشعرت البلدية 14 مطعمًا لتصحيح مخالفاتها.
تطبيق بلدي
ضبطت أمانة محافظة جدة موقعًا عشوائيًا في حي ((القوزين))، عبارة عن حوش مخالف لتخزين المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك في إطار الحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية في إزالة المخالفات البلدية ومكافحة التشوه البصري بالنطاق، وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي مع استمرار الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري، وخصصت الأمانة رقم 940 للبلاغ عن المخالفات أو من خلال تطبيق بلدي.
عقوبة رادعة
وصف عبدالله العشري، الإعلان من حين لآخر عن المطاعم التي يتم ضبطها من قبل الأمانة دون التشهير بها بأنه غير كافي، مطالبًا بأن يكون هناك أنظمة أخرى تتبع وتطبق على هذه المطاعم، خاصة أن الكثير من الأشخاص يقوم بزيارتها وتناول الوجبات التي يقدمونها دون التأكد من نظافة الأطعمة المقدمة وكيفية أعدادها، فعقوبة التشهير ستكون رادعة لهم.
حل جذري
أشار صالح القحطاني إلى أنه لابد من تكثيف الجولات من قبل أمانة جدة أكثر، وذلك لوجود عدد من المطاعم عليها مخالفات على سبيل المثال هناك مطاعم بالكيلو 14 يوجد الكثير منها مخالفة، خاصة حي البورما، فهناك عمالة وافدة في ذلك الحي، ومطاعم تفتقر للنظافة، والبعض منها قد تكون بدون رخص نظامية وتفتقر للنظافة العامة، ولا تطبق بها الاشتراطات الصحية في تحضير الأطعمة، موضحًا أن ضبط المطاعم المخالفة من قبل الجولات الميدانية دون الإعلان عن أسماء تلك المطاعم لن يكون حلا جذريًا، فالكثير قد يتردد عليها بعد تصحيح وضعها دون العلم بأنه سبق ضبط مخالفات بها.
مخالفات وعقوبات
- 10 آلاف إلى 50 ألف ريال
ممارسة النشاط بدون ترخيص
- 1000 إلى 5 آلاف ريال
ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة
- 200 إلى ألف ريال
تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية
- 200 إلى 1000 ريال
تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات أو الجدران
- 400 إلى 2000 ريال
وجود قوارض او حشرات داخل المنشأة
- 200 إلى 1000 ريال
عدم تنظيف الأجهزة والأدوات المستخدمة
- 400 إلى 2000 ريال
ذبح الحيوانات أو الطيور في مواقع غير مرخص لها

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