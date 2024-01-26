شركة H.I.G. Capital تعزز حضورها في الشرق الأوسط وتفتتح مكتبًا جديدًا في دبي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة H.I.G. Capital ("H.I.G." أو "الشركة") الرائدة عالميًا في مجال الاستثمار البديل برأس مال تحت إدارتها قيمته 60 مليار دولار أمريكي، عن افتتاح مكتبها في دبي.
سيستضيف المكتب الجديد* الكائن في مركز دبي المالي العالمي ("DIFC") متخصصي تكوين رأس المال في H.I.G.، والذين سينصب تركيزهم على العمل مع المستثمرين المحليين والإقليميين الحاليين في الشرق الأوسط، كل هذا في غمار عقد شراكات إستراتيجية جديدة، على أن يتولى السيد Oliver Slade، المدير الإداري، والسيدة Alexia Klat، التي تشغل منصب المدير، قيادة جهود H.I.G. في المنطقة. سيمكّن هذا الحضور المحلي شركة H.I.G. من تعميق العلاقات مع مستثمريها في المنطقة، مع توفير سبل أكثر لعقد استثمارات بديلة عبر منصة السوق المتوسطة العالمية لشركة H.I.G. في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
علّق Jordan Peer Griffin، المدير الإداري التنفيذي والمدير العالمي لقسم تكوين رأس المال، قائلاً: "يسعدنا مد نفوذنا وإنشاء أول مكتب لشركة H.I.G. في الشرق الأوسط، فقد عقدت شركة H.I.G. شراكات مع مستثمرين في المنطقة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وسيعزز مكتب دبي التزامنا تجاه المنطقة ومستثمرينا بتقديم حلول استثمار مبتكرة لعملائنا في عالم بدائل السوق المتوسطة الجذابة."
صرح السيد Slade، قائلاً: "تعد خطوة افتتاح مكتبنا في هذه المنطقة الإستراتيجية خطوة محورية تسهم في تحقيق طموحنا المتمثل في أن نصبح الشريك المفضل في السوق المتوسطة لمستثمرينا في الشرق الأوسط". "والآن وأكثر من ذي قبل، يسعى المستثمرون الفاعلون في المنطقة إلى اختراق السوق المتوسطة بشكل مختلف، عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول الخاصة."
يتمتع السيد Slade، المدير الإداري لمجموعة تكوين رأس المال في H.I.G.، بأكثر من 17 عامًا من الخبرة في مجال الاستثمارات البديلة. وقبل انضمامه إلى H.I.G.، شغل منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في Partners Group، حيث تولى مسؤولية أنشطة التطوير وجمع رأس المال عبر صناديق وحلول الأسواق الخاصة في المنطقة. أما السيدة Klat، التي تتولى منصب مدير في مجموعة تكوين رأس المال في H.I.G.، فتعمل مع الشركة منذ 10 أعوام، ومارست واجبات عملها سابقًا في مكتب لندن التابع لشركة H.I.G. كما جمعتها علاقات عمل وثيقة مع مستثمري H.I.G. عبر منصة الشركة.
نبذة H.I.G. Capital
تعد H.I.G. Capital شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل برأسمال تحت إدارتها قدره 60 مليار دولار أمريكي.* يقع مقرها في ميامي، ولها مكاتب تابعة في أتلانتا، وبوسطن، وشيكاغو، ودالاس، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مكاتب تابعة دولية في هامبورج، ولندن، ولوكسمبورج، ومدريد، وميلانو، وباريس، وبوجوتا، وريو دي جانيرو، وساو باولو، ودبي، إضافةً إلى ذلك، ينصب مجال تخصص H.I.G. على توفير كل من الديون ورأس المال السهمي للشركات المتوسطة الحجم، وذلك عن طريق تفعيل منهج مرن يركز على العمليات/ذي قيمة مضافة:
تستثمر صناديق الأسهم التابعة لشركة H.I.G. في عمليات الاستحواذ على الإدارة، وعمليات إعادة ضخ رأس المال، وعمليات اقتطاع الشركات من شركات التصنيع والخدمات المربحة وكذلك ذات الأداء الضعيف. تضخ صناديق الديون التابعة لشركة H.I.G. استثمارات في تمويل الديون الكبرى والأحادية والصغيرة لشركات متعددة الأحجام، سواء على أساس أولي (إنشاء مباشر)، وكذلك في الأسواق الثانوية. كما تدير شركة H.I.G. شركة تطوير أعمال متداولة علنًا، وهي WhiteHorse Finance. تستثمر الصناديق العقارية التابعة لشركة H.I.G. في العقارات ذات القيمة المضافة، والتي يمكن أن تحقق استفادة من ممارسات إدارة الأصول المحسنة. تركز البنية التحتية لشركة H.I.G. على تحقيق قيمة مضافة وتنفيذ استثمارات أساسية إضافية في قطاع البنية التحتية.
منذ تأسيسها في عام 1993، ضخت شركة H.I.G. استثمارات وتولت إدارة أكثر من 400 شركة على مستوى العالم. هذا، وتضم الشركة بين جنباتها أكثر من 100 شركة، محققةً مبيعات إجمالية تزيد عن 53 مليار دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع H.I.G. الإلكتروني على .
*يخضع لمعايير هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) كمكتب تمثيلي.
**بناءً على إجمالي رأس المال الذي جمعته شركة H.I.G. Capital والشركات التابعة لها.
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