شركة H.I.G. Capital تعزز حضورها في الشرق الأوسط وتفتتح مكتبًا جديدًا في دبي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة H.I.G. Capital ("H.I.G.‎" أو "الشركة") الرائدة عالميًا في مجال الاستثمار البديل برأس مال تحت إدارتها قيمته 60 مليار دولار أمريكي، عن افتتاح مكتبها في دبي.

سيستضيف المكتب الجديد* الكائن في مركز دبي المالي العالمي ("DIFC") متخصصي تكوين رأس المال في H.I.G.‎، والذين سينصب تركيزهم على العمل مع المستثمرين المحليين والإقليميين الحاليين في الشرق الأوسط، كل هذا في غمار عقد شراكات إستراتيجية جديدة، على أن يتولى السيد Oliver Slade، المدير الإداري، والسيدة Alexia Klat، التي تشغل منصب المدير، قيادة جهود H.I.G.‎ في المنطقة. سيمكّن هذا الحضور المحلي شركة H.I.G.‎ من تعميق العلاقات مع مستثمريها في المنطقة، مع توفير سبل أكثر لعقد استثمارات بديلة عبر منصة السوق المتوسطة العالمية لشركة H.I.G.‎ في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

علّق Jordan Peer Griffin، المدير الإداري التنفيذي والمدير العالمي لقسم تكوين رأس المال، قائلاً: "يسعدنا مد نفوذنا وإنشاء أول مكتب لشركة H.I.G.‎ في الشرق الأوسط، فقد عقدت شركة H.I.G.‎ شراكات مع مستثمرين في المنطقة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وسيعزز مكتب دبي التزامنا تجاه المنطقة ومستثمرينا بتقديم حلول استثمار مبتكرة لعملائنا في عالم بدائل السوق المتوسطة الجذابة."

صرح السيد Slade، قائلاً: "تعد خطوة افتتاح مكتبنا في هذه المنطقة الإستراتيجية خطوة محورية تسهم في تحقيق طموحنا المتمثل في أن نصبح الشريك المفضل في السوق المتوسطة لمستثمرينا في الشرق الأوسط". "والآن وأكثر من ذي قبل، يسعى المستثمرون الفاعلون في المنطقة إلى اختراق السوق المتوسطة بشكل مختلف، عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول الخاصة."

يتمتع السيد Slade، المدير الإداري لمجموعة تكوين رأس المال في H.I.G.‎، بأكثر من 17 عامًا من الخبرة في مجال الاستثمارات البديلة. وقبل انضمامه إلى H.I.G.‎، شغل منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في Partners Group، حيث تولى مسؤولية أنشطة التطوير وجمع رأس المال عبر صناديق وحلول الأسواق الخاصة في المنطقة. أما السيدة Klat، التي تتولى منصب مدير في مجموعة تكوين رأس المال في H.I.G.‎، فتعمل مع الشركة منذ 10 أعوام، ومارست واجبات عملها سابقًا في مكتب لندن التابع لشركة H.I.G.‎ كما جمعتها علاقات عمل وثيقة مع مستثمري H.I.G.‎ عبر منصة الشركة.

نبذة H.I.G. Capital

تعد H.I.G. Capital شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل برأسمال تحت إدارتها قدره 60 مليار دولار أمريكي.* يقع مقرها في ميامي، ولها مكاتب تابعة في أتلانتا، وبوسطن، وشيكاغو، ودالاس، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مكاتب تابعة دولية في هامبورج، ولندن، ولوكسمبورج، ومدريد، وميلانو، وباريس، وبوجوتا، وريو دي جانيرو، وساو باولو، ودبي، إضافةً إلى ذلك، ينصب مجال تخصص H.I.G.‎ على توفير كل من الديون ورأس المال السهمي للشركات المتوسطة الحجم، وذلك عن طريق تفعيل منهج مرن يركز على العمليات/ذي قيمة مضافة:



تستثمر صناديق الأسهم التابعة لشركة H.I.G.‎ في عمليات الاستحواذ على الإدارة، وعمليات إعادة ضخ رأس المال، وعمليات اقتطاع الشركات من شركات التصنيع والخدمات المربحة وكذلك ذات الأداء الضعيف.

تضخ صناديق الديون التابعة لشركة H.I.G.‎ استثمارات في تمويل الديون الكبرى والأحادية والصغيرة لشركات متعددة الأحجام، سواء على أساس أولي (إنشاء مباشر)، وكذلك في الأسواق الثانوية. كما تدير شركة H.I.G.‎ شركة تطوير أعمال متداولة علنًا، وهي WhiteHorse Finance.

تستثمر الصناديق العقارية التابعة لشركة H.I.G.‎ في العقارات ذات القيمة المضافة، والتي يمكن أن تحقق استفادة من ممارسات إدارة الأصول المحسنة. تركز البنية التحتية لشركة H.I.G.‎ على تحقيق قيمة مضافة وتنفيذ استثمارات أساسية إضافية في قطاع البنية التحتية.

منذ تأسيسها في عام 1993، ضخت شركة H.I.G.‎ استثمارات وتولت إدارة أكثر من 400 شركة على مستوى العالم. هذا، وتضم الشركة بين جنباتها أكثر من 100 شركة، محققةً مبيعات إجمالية تزيد عن 53 مليار دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع H.I.G.‎ الإلكتروني على .

*يخضع لمعايير هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) كمكتب تمثيلي.

**بناءً على إجمالي رأس المال الذي جمعته شركة H.I.G. Capital والشركات التابعة لها.

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