ريادة Lambdatest في السوق مع إدراج سلسلة Samsung Galaxy S24 في سحابة الأجهزة الحقيقية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن LambdaTest ، منصة الاختبارات الموحدة القائمة على السحابة، إضافة سلسلة Samsung Galaxy S24 في مستودع سحابة الأجهزة الحقيقية ، وتجدر هنا الإشارة إلى أن LambdaTest هي أول شركة في السوق تزود المستخدمين بإمكانية الوصول إلى أحدث الأجهزة لاختبار تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة.

تتوفر الآن سلسلة Samsung Galaxy S24، بما في ذلك S24 وS24+‎ وS24 Ultra، للاختبار اليدوي والآلي على سحابة الأجهزة الحقيقية من LambdaTest، ويجدر هنا ذكر أن هذه الإضافة تتيح للمستخدمين ضمان التشغيل السلس لتطبيقاتهم على أحدث أجهزة Samsung، مما يعزز تجربة الاختبار الشاملة.

يوفر هذا الإجراء للشركات الفرصة للتحقق من تطبيقاتهم على أحدث أجهزة Samsung، وهذا يضمن التوافق والأداء الأمثل، وعن طريق الوصول إلى هذه الأجهزة لإجراء الاختبار اليدوي والآلي، يمكن للمستخدمين تحسين عمليات الاختبار، وتحديد المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة من دورة التطوير، وتوفير تجربة فائقة للمستخدمين في النهاية. كما يمكن الآن لمستخدمي LambdaTest مواءمة جهود الاختبار مع أحدث اتجاهات السوق، بغية ضمان تلبية تطبيقاتهم التوقعات المتزايدة من قاعدة المستخدمين.

صرح Mayank Bhola، مدير قسم المنتجات ومؤسس مشارك في LambdaTest، قائلاً: "يتجلى تفانينا في تطوير قدرات سحابة الأجهزة الحقيقية في إضافة سلسلة Samsung Galaxy S24 إلى مستودعنا. فهذا التوسع يدلل على التزامنا الراسخ بتقديم حلول اختبار قوية تسمح للمستخدمين بالتحقق من تطبيقاتهم على أحدث الأجهزة."

يمكن الآن لمستخدمي LambdaTest إجراء اختبارات على نطاق واسع على سلسلة Samsung Galaxy S24، مما يوفر موردًا قيمًا للمطورين والمختبرين والمتخصصين في ضمان الجودة الذين يطمحون إلى التحقق من تطبيقاتهم على الأجهزة المحمولة المتطورة.

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نبذة عن LambdaTest

تعد LambdaTest منصة تنفيذية مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات في تقليل وقت اختراق السوق بشكل كبير بالاستعانة بخاصية تنظيم الاختبارات في الوقت المناسب، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي. علاوةً على ذلك، تعتمد أكثر من 10000 مؤسسة وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 بلدًا على LambdaTest لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالاختبارات.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيقات للمستخدمين إجراء اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة في أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة التشغيل. يساعد HyperExecute العملاء في تشغيل وتنظيم شبكات الاختبارات في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة بغية تقليل وقت اختبار الجودة، وهذا يساعد المطورين في تصميم البرامج على نحو أسرع.

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