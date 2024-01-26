ريادة Lambdatest في السوق مع إدراج سلسلة Samsung Galaxy S24 في سحابة الأجهزة الحقيقية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن LambdaTest ، منصة الاختبارات الموحدة القائمة على السحابة، إضافة سلسلة Samsung Galaxy S24 في مستودع سحابة الأجهزة الحقيقية ، وتجدر هنا الإشارة إلى أن LambdaTest هي أول شركة في السوق تزود المستخدمين بإمكانية الوصول إلى أحدث الأجهزة لاختبار تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة.
تتوفر الآن سلسلة Samsung Galaxy S24، بما في ذلك S24 وS24+ وS24 Ultra، للاختبار اليدوي والآلي على سحابة الأجهزة الحقيقية من LambdaTest، ويجدر هنا ذكر أن هذه الإضافة تتيح للمستخدمين ضمان التشغيل السلس لتطبيقاتهم على أحدث أجهزة Samsung، مما يعزز تجربة الاختبار الشاملة.
يوفر هذا الإجراء للشركات الفرصة للتحقق من تطبيقاتهم على أحدث أجهزة Samsung، وهذا يضمن التوافق والأداء الأمثل، وعن طريق الوصول إلى هذه الأجهزة لإجراء الاختبار اليدوي والآلي، يمكن للمستخدمين تحسين عمليات الاختبار، وتحديد المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة من دورة التطوير، وتوفير تجربة فائقة للمستخدمين في النهاية. كما يمكن الآن لمستخدمي LambdaTest مواءمة جهود الاختبار مع أحدث اتجاهات السوق، بغية ضمان تلبية تطبيقاتهم التوقعات المتزايدة من قاعدة المستخدمين.
صرح Mayank Bhola، مدير قسم المنتجات ومؤسس مشارك في LambdaTest، قائلاً: "يتجلى تفانينا في تطوير قدرات سحابة الأجهزة الحقيقية في إضافة سلسلة Samsung Galaxy S24 إلى مستودعنا. فهذا التوسع يدلل على التزامنا الراسخ بتقديم حلول اختبار قوية تسمح للمستخدمين بالتحقق من تطبيقاتهم على أحدث الأجهزة."
يمكن الآن لمستخدمي LambdaTest إجراء اختبارات على نطاق واسع على سلسلة Samsung Galaxy S24، مما يوفر موردًا قيمًا للمطورين والمختبرين والمتخصصين في ضمان الجودة الذين يطمحون إلى التحقق من تطبيقاتهم على الأجهزة المحمولة المتطورة.
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نبذة عن LambdaTest
تعد LambdaTest منصة تنفيذية مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات في تقليل وقت اختراق السوق بشكل كبير بالاستعانة بخاصية تنظيم الاختبارات في الوقت المناسب، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي. علاوةً على ذلك، تعتمد أكثر من 10000 مؤسسة وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 بلدًا على LambdaTest لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالاختبارات.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيقات للمستخدمين إجراء اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة في أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة التشغيل.
يساعد HyperExecute العملاء في تشغيل وتنظيم شبكات الاختبارات في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة بغية تقليل وقت اختبار الجودة، وهذا يساعد المطورين في تصميم البرامج على نحو أسرع.
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