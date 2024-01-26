لقد ظهرت Adani بشكل أقوى، كما يقول Gautam Adani في بيان، بعد عام من هجوم البائع على المكشوف

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--فيما يلي بيان قدمه ، ة Adani Group:
في 25 يناير 2023، قبل عام بالضبط، كانت هناك أخبار تفيد بأن بائعًا على المكشوف في نيويورك طرح عبر الإنترنت مجموعة من الادعاءات ضد Adani Group. تضمن التقرير نفس الادعاءات المغلوطة التي حاول بعض المنتقدين إحياءها من خلال الترويج لمجموعة من أنصاف الحقائق الانتقائية المصممة بمكر والتي تم الحصول عليها من المعلومات التي تم الكشف عنها والمتاحة للجمهور.
عادة ما يقتصر تأثير هجمات البيع على المكشوف على الأسواق المالية. ومع ذلك، كان هذا هجومًا فريدًا ثنائي الأبعاد، طرفه الأول ماليٌّ بالطبع، والثاني تشكّل في الفضاء السياسي، وكان كل منهما يتغذى على الآخر. وبمساعدة وتحريض من البعض في وسائل الإعلام، كانت الأكاذيب مدمرة بما يكفي لتآكل القيمة السوقية لمحفظتنا بشكل كبير، حيث إن أسواق رأس المال عادة ما تكون عاطفية أكثر منها عقلانية. فقد الآلاف من صغار المستثمرين مدخراتهم. لو نجحت خطة المنتقدين لدينا بالكامل، لكان تأثير الدومينو قد شل العديد من أصول البنية التحتية الحيوية، بدءًا من الموانئ البحرية والمطارات إلى سلسلة إمدادات الطاقة، وهو وضع كارثي لأي بلد. ومع ذلك، وبفضل أصولنا القوية، وقوة عملياتنا والجودة العالية لإفصاحاتنا، رفض المجتمع المالي الأكثر استنارة، بما في ذلك المقرضون ووكالات التصنيف، أن يتأثر بالأكاذيب المتداولة ووقف بقوة معنا.
لم يكن لدينا مسار سابق للتعامل مع هذا الوضع. في نهاية المطاف، فرضت ثقتنا في صلابة أعمالنا إستراتيجيتنا المناهضة لتلك الادّعاءات إلى حد كبير. كان قرارنا الأول هو حماية مستثمرينا. بعد الانتهاء من أمر الشراء الأولي البالغ 20,000 كرور روبية هندية، قررنا إعادة عائدات أمر الشراء الأولي. وقد أكدت هذه الخطوة، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشركات، التزامنا برفاهية المستثمرين والممارسات التجارية الأخلاقية.
في ضباب هذه الحرب، كان أكبر سلاح لدينا هو السيولة الكافية. لزيادة احتياطاتنا النقدية القوية البالغة 30,000 كرور روبية هندية، قمنا بتعزيز وضعنا المالي من خلال جمع 40,000 كرور روبية هندية إضافية، أي ما يعادل سداد الديون للسنتين القادمتين، من خلال مبيعات الأسهم في شركات مجموعتنا للمستثمرين ذوي المكانة العالمية النقية، مثل GQG Partners وQIA. وقد خدم هذا أهداف إعداد صندوق حرب واسع من الاحتياطيات النقدية، واستعادة الثقة في الأسواق وإنشاء أصول بنية تحتية عالمية المستوى للهند.
من خلال الدفع المسبق لمبلغ 17,500 كرور روبية هندية من التمويل المرتبط بالهامش، قمنا بعزل محفظتنا وتسييجها من تقلبات السوق. طلبت من فريقي القيادي التركيز على الشركات. حفز هذا نموًا قياسيًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 47% في النصف الأول من السنة المالية 24، حيث حققت محفظة Adani أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق في الربع الثالث من السنة المالية 24. كانت قوة إستراتيجيتنا في الرد هي من تتحدث.
نفذنا برنامج مشاركة مكثفًا لأصحاب المصلحة الماليين وغير الماليين. أجرى الفريق المالي وحده ما يقرب من 300 اجتماع في جميع أنحاء العالم في الأيام الـ 150 الأولى، مما يضمن تأكيد التصنيفات عبر 104 كيانات من قبل تسع وكالات تصنيف. لطالما كانت البنوك والمستثمرون ذوو الدخل الثابت وصناديق الثروة السيادية والمستثمرون في الأسهم وشركاء المشاريع المشتركة ووكالات التصنيف هم أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، لأن العناية الواجبة والتدقيق والمراجعات التي يجرونها هي التي تدعم نظام الإفصاح الشامل والشفاف لدينا.
ركزنا على تحديد الحقائق بشفافية ورواية جانبنا من القصة لفضح دوافع أولئك الذين هاجمونا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض تأثير الحملات السلبية ضد مجموعتنا. والدليل على التغيير في التصور العام هو النمو الكبير في قاعدة المساهمين لدينا، وهو هدف أساسي للاكتتاب العام للمتابعة. خلال هذا العام المليء بالتحديات، توسعت قاعدة المساهمين لدينا بنسبة 43%، لتصل إلى ما يقرب من 70 ألفًا.
بالإضافة إلى ذلك، بقينا ملتزمين بالحفاظ على زخم النمو لدينا. واصلت المجموعة استثماراتها، كما يتضح من نمو قاعدة أصولنا إلى 4.5 ملايين روبية هندية. وشهدت هذه الفترة إطلاق العديد من المشاريع الرئيسية، بما في ذلك أكبر موقع لتوليد الطاقة المتجددة في العالم في خافدا، ومصهر جديد للنحاس، ونظام بيئي للهيدروجين الأخضر، وإعادة تطوير دارافي التي طال انتظارها.
وبعد فوات الأوان، كشفت الأزمة عن نقطة ضعف أساسية كنتُ قد سمحت لها بالتعاظم، فنحن لم نولِ القدر الكافي من الاهتمام لآليات التواصل لدينا. قلة من خارج مجتمع تمويل البنية التحتية كانوا يعرفون حجم ونطاق وجودة ما فعلته Adani Group أو كانت تفعله. ودائمًا ما اعتقدنا بسذاجة أن جميع أصحاب المصلحة غير الماليين يعرفوننا ويعرفون الحقيقة عنا، والمتمثلة في أن بياناتنا المالية كانت قوية، وأن حوكمتنا كانت لا تشوبها شائبة، وأن خارطة طريقنا للنمو قد تم قياسها، وأننا نلعب دورًا مهمًا في بناء البنية التحتية الحيوية في الهند.
أكدت هذه التجربة على ضرورة المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة غير الماليين. فلقد فشلنا في التصدي بشكل استباقي للروايات الملتوية لمستويات ديوننا والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بالتحزب السياسي، مما أدى إلى انتشار التصورات المشوهة.
والحقيقة هي أنه بالنسبة لفئتنا من شركات النقل والمرافق، لدينا واحدة من أدنى نسب الديون إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. (بالنسبة لنصف العام المنتهي في سبتمبر 2023، كان هذا 2.5 ضعف). بالإضافة إلى ذلك، ومع وجود بصمة تجارية للبنية التحتية في 23 ولاية هندية تحكمها أحزاب سياسية من جميع الأطياف، فنحن حقًا لا ننتمي لأي طيف سياسي.
لقد علمتنا تجارب ومحن العام الماضي دروسًا قيمة، وجعلتنا أقوى وأعادت تأكيد إيماننا بالمؤسسات الهندية. في حين أن هذا الهجوم الملتوي علينا –وتدابيرنا المضادة القوية– سيصبح بلا شك دراسة حالة، شعرت أنني مضطر لمشاركة ما تعلمته لأننا كنا الضحية اليوم، ويمكن أن يكون الدور على شخص آخر غدًا. ليس لدي أي شك بأن هذه هي نهاية مثل هذه الهجمات. وأعتقد أننا خرجنا أقوى من هذه التجربة وأكثر ثباتًا في عزمنا على مواصلة مساهمتنا المتواضعة في قصة نمو الهند.
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