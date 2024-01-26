لقد ظهرت Adani بشكل أقوى، كما يقول Gautam Adani في بيان، بعد عام من هجوم البائع على المكشوف

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--فيما يلي بيان قدمه ، ة Adani Group:

في 25 يناير 2023، قبل عام بالضبط، كانت هناك أخبار تفيد بأن بائعًا على المكشوف في نيويورك طرح عبر الإنترنت مجموعة من الادعاءات ضد Adani Group. تضمن التقرير نفس الادعاءات المغلوطة التي حاول بعض المنتقدين إحياءها من خلال الترويج لمجموعة من أنصاف الحقائق الانتقائية المصممة بمكر والتي تم الحصول عليها من المعلومات التي تم الكشف عنها والمتاحة للجمهور.

عادة ما يقتصر تأثير هجمات البيع على المكشوف على الأسواق المالية. ومع ذلك، كان هذا هجومًا فريدًا ثنائي الأبعاد، طرفه الأول ماليٌّ بالطبع، والثاني تشكّل في الفضاء السياسي، وكان كل منهما يتغذى على الآخر. وبمساعدة وتحريض من البعض في وسائل الإعلام، كانت الأكاذيب مدمرة بما يكفي لتآكل القيمة السوقية لمحفظتنا بشكل كبير، حيث إن أسواق رأس المال عادة ما تكون عاطفية أكثر منها عقلانية. فقد الآلاف من صغار المستثمرين مدخراتهم. لو نجحت خطة المنتقدين لدينا بالكامل، لكان تأثير الدومينو قد شل العديد من أصول البنية التحتية الحيوية، بدءًا من الموانئ البحرية والمطارات إلى سلسلة إمدادات الطاقة، وهو وضع كارثي لأي بلد. ومع ذلك، وبفضل أصولنا القوية، وقوة عملياتنا والجودة العالية لإفصاحاتنا، رفض المجتمع المالي الأكثر استنارة، بما في ذلك المقرضون ووكالات التصنيف، أن يتأثر بالأكاذيب المتداولة ووقف بقوة معنا.

لم يكن لدينا مسار سابق للتعامل مع هذا الوضع. في نهاية المطاف، فرضت ثقتنا في صلابة أعمالنا إستراتيجيتنا المناهضة لتلك الادّعاءات إلى حد كبير. كان قرارنا الأول هو حماية مستثمرينا. بعد الانتهاء من أمر الشراء الأولي البالغ 20,000 كرور روبية هندية، قررنا إعادة عائدات أمر الشراء الأولي. وقد أكدت هذه الخطوة، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشركات، التزامنا برفاهية المستثمرين والممارسات التجارية الأخلاقية.

في ضباب هذه الحرب، كان أكبر سلاح لدينا هو السيولة الكافية. لزيادة احتياطاتنا النقدية القوية البالغة 30,000 كرور روبية هندية، قمنا بتعزيز وضعنا المالي من خلال جمع 40,000 كرور روبية هندية إضافية، أي ما يعادل سداد الديون للسنتين القادمتين، من خلال مبيعات الأسهم في شركات مجموعتنا للمستثمرين ذوي المكانة العالمية النقية، مثل GQG Partners وQIA. وقد خدم هذا أهداف إعداد صندوق حرب واسع من الاحتياطيات النقدية، واستعادة الثقة في الأسواق وإنشاء أصول بنية تحتية عالمية المستوى للهند.

من خلال الدفع المسبق لمبلغ 17,500 كرور روبية هندية من التمويل المرتبط بالهامش، قمنا بعزل محفظتنا وتسييجها من تقلبات السوق. طلبت من فريقي القيادي التركيز على الشركات. حفز هذا نموًا قياسيًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 47% في النصف الأول من السنة المالية 24، حيث حققت محفظة Adani أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق في الربع الثالث من السنة المالية 24. كانت قوة إستراتيجيتنا في الرد هي من تتحدث.

نفذنا برنامج مشاركة مكثفًا لأصحاب المصلحة الماليين وغير الماليين. أجرى الفريق المالي وحده ما يقرب من 300 اجتماع في جميع أنحاء العالم في الأيام الـ 150 الأولى، مما يضمن تأكيد التصنيفات عبر 104 كيانات من قبل تسع وكالات تصنيف. لطالما كانت البنوك والمستثمرون ذوو الدخل الثابت وصناديق الثروة السيادية والمستثمرون في الأسهم وشركاء المشاريع المشتركة ووكالات التصنيف هم أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، لأن العناية الواجبة والتدقيق والمراجعات التي يجرونها هي التي تدعم نظام الإفصاح الشامل والشفاف لدينا.

ركزنا على تحديد الحقائق بشفافية ورواية جانبنا من القصة لفضح دوافع أولئك الذين هاجمونا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض تأثير الحملات السلبية ضد مجموعتنا. والدليل على التغيير في التصور العام هو النمو الكبير في قاعدة المساهمين لدينا، وهو هدف أساسي للاكتتاب العام للمتابعة. خلال هذا العام المليء بالتحديات، توسعت قاعدة المساهمين لدينا بنسبة 43%، لتصل إلى ما يقرب من 70 ألفًا.

بالإضافة إلى ذلك، بقينا ملتزمين بالحفاظ على زخم النمو لدينا. واصلت المجموعة استثماراتها، كما يتضح من نمو قاعدة أصولنا إلى 4.5 ملايين روبية هندية. وشهدت هذه الفترة إطلاق العديد من المشاريع الرئيسية، بما في ذلك أكبر موقع لتوليد الطاقة المتجددة في العالم في خافدا، ومصهر جديد للنحاس، ونظام بيئي للهيدروجين الأخضر، وإعادة تطوير دارافي التي طال انتظارها.

وبعد فوات الأوان، كشفت الأزمة عن نقطة ضعف أساسية كنتُ قد سمحت لها بالتعاظم، فنحن لم نولِ القدر الكافي من الاهتمام لآليات التواصل لدينا. قلة من خارج مجتمع تمويل البنية التحتية كانوا يعرفون حجم ونطاق وجودة ما فعلته Adani Group أو كانت تفعله. ودائمًا ما اعتقدنا بسذاجة أن جميع أصحاب المصلحة غير الماليين يعرفوننا ويعرفون الحقيقة عنا، والمتمثلة في أن بياناتنا المالية كانت قوية، وأن حوكمتنا كانت لا تشوبها شائبة، وأن خارطة طريقنا للنمو قد تم قياسها، وأننا نلعب دورًا مهمًا في بناء البنية التحتية الحيوية في الهند.

أكدت هذه التجربة على ضرورة المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة غير الماليين. فلقد فشلنا في التصدي بشكل استباقي للروايات الملتوية لمستويات ديوننا والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بالتحزب السياسي، مما أدى إلى انتشار التصورات المشوهة.

والحقيقة هي أنه بالنسبة لفئتنا من شركات النقل والمرافق، لدينا واحدة من أدنى نسب الديون إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. (بالنسبة لنصف العام المنتهي في سبتمبر 2023، كان هذا 2.5 ضعف). بالإضافة إلى ذلك، ومع وجود بصمة تجارية للبنية التحتية في 23 ولاية هندية تحكمها أحزاب سياسية من جميع الأطياف، فنحن حقًا لا ننتمي لأي طيف سياسي.

لقد علمتنا تجارب ومحن العام الماضي دروسًا قيمة، وجعلتنا أقوى وأعادت تأكيد إيماننا بالمؤسسات الهندية. في حين أن هذا الهجوم الملتوي علينا –وتدابيرنا المضادة القوية– سيصبح بلا شك دراسة حالة، شعرت أنني مضطر لمشاركة ما تعلمته لأننا كنا الضحية اليوم، ويمكن أن يكون الدور على شخص آخر غدًا. ليس لدي أي شك بأن هذه هي نهاية مثل هذه الهجمات. وأعتقد أننا خرجنا أقوى من هذه التجربة وأكثر ثباتًا في عزمنا على مواصلة مساهمتنا المتواضعة في قصة نمو الهند.

.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.