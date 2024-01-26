إعلان Kenvue توزيع أرباح نقدية ربع سنوية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kenvue Inc.‎ (رمزها في بورصة نيويورك: KVUE) ("Kenvue")، أكبر شركة في العالم متخصصة في مجال الصحة من حيث الإيرادات، أن مجلس إدارتها قد أعلن توزيع أرباح مستحقة الدفع في الربع الأول بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية للشركة. ومن المقرر توزيع أرباح الربع الأول في 28 من فبراير 2024 على المساهمين المسجلين اعتبارًا من تاريخ إغلاق التداول في 14 من فبراير 2024.

نبذة عن Kenvue

تعد Kenvue أكبر شركة متخصصة في مجال الصحة من حيث الإيرادات، أما عن تراثنا فهو يمتد لأكثر من قرن من الزمان، إلى جانب أن علاماتنا التجارية الشهيرة، ومنها Aveeno®‎ وBAND-AID® Brand Adhesive Bandages وJohnson's®‎ وListerine®‎ وNeutrogena®‎ وTylenol®‎، مدعومة علميًا ويوصي بها متخصصو الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم. ونحن في شركة Kenvue نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية ويعمل فريقنا يوميًا لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم. تعرف على المزيد على .

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