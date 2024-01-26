إعلان Kenvue توزيع أرباح نقدية ربع سنوية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kenvue Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: KVUE) ("Kenvue")، أكبر شركة في العالم متخصصة في مجال الصحة من حيث الإيرادات، أن مجلس إدارتها قد أعلن توزيع أرباح مستحقة الدفع في الربع الأول بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية للشركة. ومن المقرر توزيع أرباح الربع الأول في 28 من فبراير 2024 على المساهمين المسجلين اعتبارًا من تاريخ إغلاق التداول في 14 من فبراير 2024.
نبذة عن Kenvue
تعد Kenvue أكبر شركة متخصصة في مجال الصحة من حيث الإيرادات، أما عن تراثنا فهو يمتد لأكثر من قرن من الزمان، إلى جانب أن علاماتنا التجارية الشهيرة، ومنها Aveeno® وBAND-AID® Brand Adhesive Bandages وJohnson's® وListerine® وNeutrogena® وTylenol®، مدعومة علميًا ويوصي بها متخصصو الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم. ونحن في شركة Kenvue نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية ويعمل فريقنا يوميًا لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم. تعرف على المزيد على .
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