حالة الطقس: أجواء عاصفة وشديدة البرودة وأمطار غزيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي لذا يكون الجو اليوم الجمعة عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.
وفي ساعات المساء والليل :يكون الجو عاصفا وبارداَ وماطراً في جميع المناطق والامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالة غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.
وأشارت الأرصاد إلى استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو يوم غد السبت عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئياً الى غائم وتكون الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة على درجات الحرارة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.
الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو وماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.
MENAFN26012024000205011050ID1107772086
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.