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حالة الطقس: أجواء عاصفة وشديدة البرودة وأمطار غزيرة

1/26/2024 4:21:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي لذا يكون الجو اليوم الجمعة عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وفي ساعات المساء والليل :يكون الجو عاصفا وبارداَ وماطراً في جميع المناطق والامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالة غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو يوم غد السبت عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئياً الى غائم وتكون الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة على درجات الحرارة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو وماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.


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