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70 شهيدا في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس

1/26/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 70 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.


ونسفت قوات الاحتلال منشآت ومنازل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وركز الجيش الإسرائيلي قصفه على خان يونس خلال الأيام الماضية، كما استهدف المستشفيات فيها، وقصف قبل يومين مركزا لإيواء النازحين تابعا للأونروا، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى، ولقي إدانات أممية ودولية واسعة.


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