70 شهيدا في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 70 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونسفت قوات الاحتلال منشآت ومنازل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وركز الجيش الإسرائيلي قصفه على خان يونس خلال الأيام الماضية، كما استهدف المستشفيات فيها، وقصف قبل يومين مركزا لإيواء النازحين تابعا للأونروا، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى، ولقي إدانات أممية ودولية واسعة.
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